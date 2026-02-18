Amazonの年間セール予測を完全網羅！「Amazonイベントカレンダー2026」を株式会社GOATが無料公開

株式会社GOAT豆知識付き！Amazonイベントカレンダー2026

EC運営をサポートする株式会社GOAT（本社：福岡県福岡市、代表取締役：吉永俊）は、Amazonの主要イベントをまとめた「Amazonイベントカレンダー2026」を無料公開しました。



ECモールでの売上を最大化するためには、各モールのキャンペーンやセールのスケジュールを把握し、事前に販促計画を立てることが重要です。本カレンダーでは、年間の主要イベントを網羅し、EC事業者がタイミングを逃さず効果的な実行ができるようサポートします。



さらに、TO DOリスト記入スペースを設けており、「販売施策を実行」「広告予算を増額」など、自社の販促計画をカレンダーに書き込めるのも特徴です。

【本カレンダーの特徴】

Amazonの主要イベントを網羅 - キャンペーンを逃さず活用

販促計画が立てやすいTO DOリスト記入スペース - 独自に整理ができる

売上アップのヒントとなる豆知識を掲載

無料でダウンロード可能！

毎月の恒例イベント「スマイルSALE」「タイムセール祭り」はもちろん、「Amazonプライムデー」「ブラックフライデー」など、売上に直結するイベントを一覧で確認できます。※公開前のイベントは予測日となります。

【ダウンロード・お問い合わせはこちら】

本カレンダーは、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

📥カレンダーダウンロードURLはこちら(https://goat-ec.com/whitepaper/amazon-calendar2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=amazon-calendar2026)

📩EC運営のご相談はこちら(https://goat-ec.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=amazon-calendar2026)

【EC運営のご相談も受付中】

💡 「販促イベントを活用したいが、どのような企画が有効かわからない…」

💡 「広告を運用しているが、効果が出ていない…」

このようなお悩みをお持ちの方は、株式会社GOATにご相談ください！

楽天市場・Amazonの運用支援や広告運用、売上アップをサポートします📈

【株式会社GOATについて】

会社名：株式会社GOAT

創業：2023年11月

事業内容：

・ECコンサルティング

・EC運用代行

・アクセス解析

・YouTubeパートナーシップ

所在地：福岡県福岡市中央区天神四丁目3番8号

URL：https://goat-ec.com