Amazonの年間セール予測を完全網羅！「Amazonイベントカレンダー2026」を株式会社GOATが無料公開
豆知識付き！Amazonイベントカレンダー2026
EC運営をサポートする株式会社GOAT（本社：福岡県福岡市、代表取締役：吉永俊）は、Amazonの主要イベントをまとめた「Amazonイベントカレンダー2026」を無料公開しました。
ECモールでの売上を最大化するためには、各モールのキャンペーンやセールのスケジュールを把握し、事前に販促計画を立てることが重要です。本カレンダーでは、年間の主要イベントを網羅し、EC事業者がタイミングを逃さず効果的な実行ができるようサポートします。
さらに、TO DOリスト記入スペースを設けており、「販売施策を実行」「広告予算を増額」など、自社の販促計画をカレンダーに書き込めるのも特徴です。
【本カレンダーの特徴】
Amazonの主要イベントを網羅 - キャンペーンを逃さず活用
販促計画が立てやすいTO DOリスト記入スペース - 独自に整理ができる
売上アップのヒントとなる豆知識を掲載
無料でダウンロード可能！
毎月の恒例イベント「スマイルSALE」「タイムセール祭り」はもちろん、「Amazonプライムデー」「ブラックフライデー」など、売上に直結するイベントを一覧で確認できます。※公開前のイベントは予測日となります。
【ダウンロード・お問い合わせはこちら】
本カレンダーは、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。
📥カレンダーダウンロードURLはこちら(https://goat-ec.com/whitepaper/amazon-calendar2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=amazon-calendar2026)
📩EC運営のご相談はこちら(https://goat-ec.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=amazon-calendar2026)
【EC運営のご相談も受付中】
💡 「販促イベントを活用したいが、どのような企画が有効かわからない…」
💡 「広告を運用しているが、効果が出ていない…」
このようなお悩みをお持ちの方は、株式会社GOATにご相談ください！
楽天市場・Amazonの運用支援や広告運用、売上アップをサポートします📈
【株式会社GOATについて】
会社名：株式会社GOAT
創業：2023年11月
事業内容：
・ECコンサルティング
・EC運用代行
・アクセス解析
・YouTubeパートナーシップ
所在地：福岡県福岡市中央区天神四丁目3番8号
URL：https://goat-ec.com