2026年度 調剤報酬改定に対応 ― 法人・立地・応需構造を横断分析 ― SCUEL薬局戦略データセットを刷新

ミーカンパニー株式会社

ミーカンパニー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：前田 健太郎）は、2026年度調剤報酬改定への対応を支援するため、医療・薬局データベース「SCUEL（スクエル）」の薬局戦略データセットを刷新(https://scueldata.me/dataset/pharmstrat/?utm_source=pt-times)し、新たに「薬局グループ情報」「立地情報」を追加したことをお知らせいたします。

あわせて、診療報酬改定のポイントとデータ活用戦略を複合的に解説する3社共催オンラインセミナーを開催(https://scueldata.me/news/seminar_pharmacy_202602/?utm_source=pt-times)いたします。

調剤報酬改定の答申 ― 立地依存モデルに大きな転換点

2026年度診療報酬改定では、「枚数 x 立地」に依存した収益構造からの転換がより明確に打ち出されました。主なポイントは以下の通りです。

- 医療モール・門前薬局等への立地依存減算の新設- 集中率計算方法の見直し- 同一グループ基準「300店舗以上」要件の撤廃- 医療DX加算では電子処方箋の活用が実質要件化- 地域支援・医薬品供給対応体制加算の新設

特に影響が大きいと考えられるのは、医療モールや門前立地に依存する薬局で、集中率要件の見直しや減算により大きな収益インパクトを受ける可能性があります。今改定は、薬局の「立地優位」から「実績・供給体制・対人業務」への構造転換を加速させる内容となっています。

SCUEL薬局戦略データパッケージを刷新

こうした環境変化を背景に、SCUELでは薬局グループ・立地での分析ができるデータを強化しました。

薬局グループ情報の強化

立地データの追加

SCUEL薬局データセット群- 168の大手薬局グループを独自整理（*1）- 中小法人を含めると、約1.4万件の法人情報

医療機関と薬局の緯度経度データをもとに、薬局の立地特性を分類。

- 医療モール型 / 門前型 / 敷地内型 / マンツーマン型

これにより、 医療モールや門前薬局の多いチェーンや減算インパクトが大きい法人、周辺薬局密集度が高い地域といった薬局法人・店舗でのターゲティングが可能になります。

近隣医療機関

SCUELでは、薬局データに加え、近隣医療機関の病床規模、診療科構成や応需診療科（推定）、外来患者数、医療機関との距離などを横断分析できます。これにより、特定診療科依存度や門前構造の変化など、エリア全体の処方構造の動向を把握することも可能です。

薬局戦略データパッケージの活用

薬局近隣の医療機関との紐付けも整備済

制度改定の解釈だけでは見えない構造をデータで可視化します。

静的データに加え、年次・月次トレンド分析により、営業タイミングを捉えたアプローチも可能です。

- 応需診療科別分析（例：皮膚科門前が多い法人）- 電子処方箋導入状況・DX加算取得状況- 地域支援体制加算取得状況- 処方箋枚数推計（機械学習モデル）- 月次での代表者変更・新規届出動向

こんな企業様に

- 薬局向け製品・サービスを提供している企業様- 改定影響を受ける薬局を特定したい企業様- M&Aや再編動向を踏まえた営業戦略を立てたい企業様- DXへの投資を積極的に推進している法人を抽出したい企業様薬局戦略データセットについて :https://scueldata.me/dataset/pharmstrat/?utm_source=pt-times日本の薬局市場を法人・店舗の両面から網羅的に把握でき、製品導入や営業戦略の立案、地域の医療提供体制の把握に活用できます。

3社共催オンラインセミナー開催のお知らせ

今回のリリースにあわせて、調剤報酬改定の説明のほか、本データを実際に活用した動画（ウェビナー形式）を公開します。

薬剤データで支える「対人業務」と、SCUELで見極める「動く薬局」ターゲティング

本セミナーは、HCナレッジ合同会社（山口 聡 氏）／データインデックス株式会社（柴崎 光太郎 氏）／ミーカンパニー株式会社（前田 健太郎）の3社でお届けするオンライン配信形式のセミナーです。各社がそれぞれの視点から分析と活用戦略を解説します。

ミーカンパニー株式会社について

- 開催形式：オンライン（Web会議ツール対応）- 申込締切：2月27日（金）- 配信期間：2026年3月2日（月）～3月6日（金）- 参加費：無料（事前登録制）セミナー申し込みはこちら :https://scueldata.me/news/seminar_pharmacy_202602_registration/?utm_source=pt-times診療報酬改定×医療DX時代の薬局ICT オンデマンド配信- HCナレッジ合同会社（山口 聡 氏）調剤報酬改定のポイントと今から取り組む備え--改定の主要論点や現場影響を整理し、次の一手を解説します。- データインデックス株式会社（柴崎 光太郎 氏）医療DXの波を乗りこなし、薬局の未来を拓く--医療DXの潮流と薬剤データ活用の実務的意義を提示します。- ミーカンパニー株式会社（前田 健太郎）2026年度改定で激変する薬局収益構造と、対人業務・供給体制をデータで読み解く--SCUELデータを用いた改定影響の構造分析と、マーケティング／営業戦略への活用を解説します。

ミーカンパニー株式会社は、2010年の設立以来、「データでこれからの日本の医療・介護を支えること」を事業理念に掲げ、医療機関・薬局・介護・障害福祉分野において、高鮮度で精緻なデータベース「SCUEL(R)（スクエル）(https://scueldata.me/)」を提供してまいりました。当社は、医薬品・医療機器業界のマーケティング支援をはじめとして、幅広い産業ニーズに応えるデータ活用ソリューションを展開しています。

今後も、各産業の課題解決と価値創出に貢献すべく、データを通じて「人」と「現場」、「課題」と「解決策」をつなぐ総合的な情報プラットフォームの提供を目指してまいります。

*1：薬局グループに含まれる薬局グループ（一部）

akホールディングスグループ / CHCPファーマシーグループ / E-BONDグループ / e薬局グループ / G&Gワークスホールディングスグループ / H2 STATIONグループ / IMS（因島三原瀬戸内）グループ / KINKIYOKENグループ / SMSグループ / YGホールディングスグループ / アーガスグループ / アークメディカルグループ / アイセイグループ / アイングループ / あけぼの薬局グループ / アドメディカルグループ / あなたのほっとファーマシーあけぼのグループ / アリス薬局グループ / アルカグループ / イオングループ / いまいメディカルグループ / ウイン・オハナグループ / ウイングメディカルグループ / ウインファーマグループ / ウエルシアグループ / うさぎ薬局グループ / エアリーファーマシーグループ / エール薬局グループ / エスシーグループ / エフアンドエフグループ / オレンジ・元気薬局グループ / カイセイ薬局グループ / かばさんグループ / カメイファーマシーグループ / クオールグループ / グランファルマグループ / コスモス調剤グループ / コスモス薬局グループ / コスモファーマグループ / ザイタックグループ / サエラグループ / サカエ薬局グループ / さくら薬局グループ / サノファーマシーグループ / サングループ / サンドラッググループ / サンプラザ薬局グループ / サンミグループ / サンロードグループ / シーエスグループ / シティ・メディカル・ホールディングスグループ / しなの薬局グループ / スカイメディカルグループ / スギ薬局グループ / スズケングループ / すずらん調剤薬局グループ / セカンド企画グループ / セレネグループ / センター薬局グループ / タカサキグループ / タケシタ調剤薬局グループ / つくし薬局グループ / ツルハグループ / ティエス調剤薬局グループ / トーカイグループ / トライアドジャパングループ / ナカジマグループ / ナチュラルホールディングスグループ / ネクサスグループ / のぞみ薬局 やすらぎ薬局 グループ / ハートフルケアグループ / バイタルケーエスケーグループ / パンダ薬局グループ / ひなたファーマシーグループ / ファーマシーすずグループ / ファーマライズグループ / ファイングループ / ファルコホールディングスグループ / ファルマリンクグループ / フォーサイトグループ / フラワー・ブロスグループ / フラワー薬局グループ / ブルースカイグループ / フロンティアグループ / ほくたけグループ / マツキヨココカラ＆カンパニーグループ / マツモトキヨシグループ / マリーングループ / マリンバ薬局グループ / マルコーポレーショングループ / ミズグループ / ミント薬局グループ / メディオックグループ / メディカル・イノベーション・グループ / メディカルシステムネットワークグループ / メディカルファーマシィーグループ / メディカル一光グループ / メディラックグループ / モロオグループ / ゆうしんグループ / ゆう薬局グループ / ルナ調剤薬局グループ / れんげ薬局グループ / わかばグループ / 共創未来グループ / 銀明堂薬局グループ / 健康第一グループ / 孝栄・アペックスグループ / 笹菊薬品グループ / 四国調剤グループ / 伸和グループ / 新生堂グループ / 総合メディカルグループ / 大賀薬局グループ / 大手薬局グループ / 大信薬局グループ / 大洋薬局・マリオン薬局グループ / 中央薬局グループ / 田辺薬局グループ / 徳永薬局グループ / 南山堂グループ / 日本調剤グループ / 富永薬局グループ / 富士薬品グループ / 福神グループ / 米田薬局グループ / 輔仁グループ / 木山薬局グループ / 野間薬局グループ / 薬明館グループ / 友愛メディカルグループ / 瑠璃光グループ