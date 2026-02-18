【ニューヨーカー】働き方の変化に応える新レーベル〈Park Slope NEWYORKER〉を2026年3月18日（水）ローンチ

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、新レーベル〈Park Slope NEWYORKER（パークスロープ ニューヨーカー）〉を2026年3月18日（水）にローンチします。

本レーベルでは、きちんと感と心地よさを両立し、仕事と日常を分断しないワードローブを、ECおよびアウトレット店舗を中心に展開します。

■コンセプト

“ちょうどいい、がここにある。 ”

日常と装いを、なだらかにつなぐワードローブ。

一日の中で役割が移り変わっても、装いは自然につながっていたい。

Park Slope NEWYORKERは、シームレスな日常に寄り添い、仕事とプライベート、時間とシーンをなだらかにつなぐ“スロープ”のようなワードローブです。

主張しすぎない佇まいを大切にしながら、組み合わせ次第で表情が変わるデザイン。

手持ちのワードローブとも響き合い、「オン・オフ」を問わず、さまざまなシーンに心地よくなじむ存在。

流行に振り回されず、時代からも離れすぎない。私的でありながら、社会の中でも自然体であること。

その絶妙なバランスを大切にする成熟した感性を持つ大人に向けた、“ちょうどいい、がここにある。

”日常着を提案します。



〈Park Slope NEWYORKER〉ブランド紹介ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-mw-parkslope-2026ss-aboutthisbrand?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-mw-parkslope-2026ss-aboutthisbrand?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

■背景

働き方やライフスタイルの変化により、ビジネスウェアに求められる価値は大きく変わりつつあります。在宅ワークの浸透や働き方の多様化が進む中、仕事と日常、オンとオフを明確に切り分ける装いではなく、一日の流れの中で自然に着続けられる服を求める声が高まっています。

NEWYORKERはこれまで、「きちんと見える仕事着」を通じて、時代ごとのビジネスシーンに寄り添ってきました。一方で、生活と仕事の境界が曖昧になる今の時代においては、その価値を保ちながらも、より日常に近い距離感で着られるワードローブが必要だと考えました。

服そのものを変えるのではなく、服と日常の関係性を見直すこと。

そうした発想から、きちんと感と心地よさを両立し、シーンや時間を分断しない新たな選択肢として、〈Park Slope NEWYORKER〉は誕生しました。

■商品紹介

※掲載画像は一部抜粋です

・ニットポロシャツ

ポリエステル100％の糸で編み立てたニットポロシャツ。カットソーのダンボール素材のような程よいハリを持たせることで型崩れしにくく、すっきりとしたシルエットを保ちます。ストレッチ性にも優れ、長時間の着用でも快適な着心地。配色の下前立てがさりげないアクセントとなり、セットアップのインナーとしても単品でも着回しやすい一着です。手洗い可能で日常的に扱いやすい点も特徴です。

展開：2026年3月上旬予定

素材：ポリエステル100％

カラー：ブラック／ベージュ／サックスブルー

価格：\8,800（税込）

・シアージャケット

軽やかな透け感が特徴のシアージャケット。オーバーサイズのシルエットでさらりと羽織れ、Tシャツやワンピースに重ねることで、きちんと感を保ちながらも抜け感のあるスタイルを演出します。季節の変わり目から初夏まで快適に着用でき、日常の外出から軽いビジネスシーンまで幅広く対応します。

展開：2026年4月上旬予定

素材：ポリエステル100％

カラー：ホワイト／ブラック

価格：\18,700（税込）

■ブランド概要

ブランド名：Park Slope NEWYORKER（パークスロープ ニューヨーカー）

ローンチ日：2026年3月18日（水）

ターゲット：35歳～40代を中心としたヤングミドル層（男女）

展開：MEN・WOMEN

価格帯：5,000円～25,000円（税別）

販売チャネル：NY.ONLINE、ZOZOTOWN、アウトレット店舗（NEWYORKER既存アウトレット店内に一部展開）

■Instagramキャンペーン

ブランドローンチを記念し、Park Slope NEWYORKERの公式Instagram（@parkslope_newyorker）にてキャンペーンを実施します。期間中、アカウントのフォローと対象投稿への「いいね」「コメント」をしていただいた方に、NY.ONLINEで5,000円（税込）以上のお買い物にご利用いただける1,000円OFFクーポンを、DMにて配布いたします。

【実施期間】2026年２月18日（水）～３月17日（火）

※DMを受信できる設定が必要です。



■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/