『ステーキハウス　フォルクス』苺のごちそう、ふたつのかたち。　～Strawberry Dessert Fair2026～を2月18日（水）より開催

株式会社アークミール

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営する『ステーキハウス フォルクス』では、2026年2月18日（水）より、苺のごちそう、ふたつのかたち。～Strawberry Dessert Fair2026～を開催いたします。





本デザートフェアでは、旬のいちごをリッチに味わっていただけるごちそうパフェを2品ご用意しました。苺をたっぷり8個使用した王道系の存在感がある「クラウンパフェ」。苺４つを使用して、上部のブリュレやショコラアイス、フランボワーズアイスなどとのマリアージュが楽しい、


「苺とショコラのブリュレパフェ」のふたつのかたち。


同じ苺パフェでありながら、それぞれ個性があり違う満足感を味わえるパフェに仕立てました。


この季節限定のごちそうパフェをぜひこの機会にお召し上がりください。




苺のクラウンパフェ


1,380円（税込1,518円）



たっぷりの甘酸っぱい苺と


コクのあるチョコの組み合わせ。


食べ進めるほどに楽しい


笑顔あふれるごちそうパフェ。







苺とショコラのブリュレパフェ


1,080円（税込1,188)



パリッと香ばしいブリュレに


甘酸っぱい苺と濃厚ショコラアイス。


食感と味わいが重なり合う


大人のごちそうパフェ。






■『苺のごちそう、ふたつのかたち。』～Strawberry Dessert Fair2026～　開催概要


・販売店舗：ステーキハウス フォルクス


・販売開始日：2026年2月18日（水）


※予告なく販売を終了する場合がございます。


※新橋店ではフェアデザートを販売しておりません。


▶詳細フォルクスホームページURL　https://www.volks-steak.jp/news_detail.html?num=951



【会社概要】



会社名：株式会社アークミール


所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5 アルーサB館4階


代表者：代表取締役社長 柳 先


設立：1970年7月1日


URL：https://www.arcmeal.co.jp



事業内容：ステーキを中心とする料理および飲料の加工・調理・提供



株式会社アークミールは、「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、特別な時間と価値の提供に取り組んでまいります。