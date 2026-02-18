デゾン・ジャパン株式会社

デゾン・ジャパン株式会社（東京都中央区 代表取締役社長：江夏偉鵬）は、アロエベラ由来高純度アセマンナン MannanPRO(R)が、皮膚の主要構成細胞であるケラチノサイト（角化細胞）の増殖、分化、および移動を促進することを示す研究知見に基づき、化粧品用途向け機能性原料としての提案を本格化いたします。

本研究により、アロエベラ由来高純度アセマンナン MannanPRO(R)は、ケラチノサイトの【増殖】【移動】【分化】を促進し、これらの作用が皮膚機能に関与するEGFRおよびPKCシグナル経路の活性化を介して発現することが明らかとなりました。アセマンナンが皮膚構造の維持およびバリア形成に関与する細胞機能を支える可能性を示すものであり、皮膚コンディションの健全性をサポートする化粧品原料としての応用が期待されます。

Nature誌上掲載論文 “published in the journal Nature”

https://www.nature.com/articles/s41598-025-91201-x

MannanPRO(R)

アロエベラ由来の生理活性多糖類「アセマンナン（Acemannan）」を90％の純度で精製・標準化したバイオ素材です。 アセチル化マンナン構造を保持した状態で精製されており、分子構造の再現性と品質の均一性を特徴とします。

ケラチノサイト（角化細胞）は、表皮の形成、皮膚バリア機能の維持、および皮膚組織の再構築において重要な役割を担っています。これらの細胞機能は、皮膚の恒常性維持および外的ストレスに対する応答に不可欠です。 本研究において、MannanPRO(R)はヒト角化細胞に対し、DNA合成促進を伴う細胞増殖作用を示すとともに、創傷モデルにおいて細胞移動を促進、角化細胞分化に関与するinvolucrin、loricrin、transglutaminase-1の発現を誘導し、皮膚バリア構造形成に関与する細胞分化過程を促進することが確認されました。 さらに機構解析により、MannanPRO(R)は皮膚細胞の増殖および分化を制御する重要なシグナルであるEGFR（上皮成長因子受容体）およびPKC（プロテインキナーゼC）経路を活性化することもわかりました。これらの結果により、MannanPRO(R)が皮膚の再生・構造形成・機能維持に関与する細胞プロセスに直接作用することが示唆されます。

EGFRおよびPKCシグナルの活性化による皮膚機能サポート

ヒト角化細胞（HaCaTおよびNHEK）を用いた試験において、MannanPRO(R)は以下の作用を示す。

1. 細胞増殖促進作用

・DNA合成指標であるBrdU取り込みが増加

・濃度依存的な細胞増殖促進を確認

2. 細胞移動促進作用（創傷修復関連）・・・創傷モデルにおいて：

・細胞移動速度が有意に向上

・創傷閉鎖プロセスの促進を確認

皮膚修復および組織再構築への寄与が示唆されます。

3. 皮膚分化促進作用（バリア機能形成関連）・・・以下の分化マーカー発現が増加：

・Involucrin

・Loricrin

・Transglutaminase-1

MannanPRO(R)は以下の皮膚再生関連シグナルを活性化：

・EGFR（Epidermal Growth Factor Receptor）

・PKC（Protein Kinase C）

・AKT

・mTOR

EGFR阻害により作用が消失したことから、MannanPRO(R)はEGFR依存的に皮膚細胞機能を調節することが確認されました。

高純度アセマンナン MannanPRO(R) は、

・EGFR活性化による細胞増殖促進

・PKC活性化による分化誘導

・細胞移動促進

を統合的に誘導することが確認。

すなわち【皮膚再生】【バリア形成】【組織修復】【皮膚構造維持】に関与。

これらの結果は、MannanPRO(R)が皮膚機能を生理的経路からサポートする化粧品機能性原料として有用であることを示しています。

デゾン・ジャパン株式会社では、MannanPRO(R)の化粧品用途への応用を推進し、皮膚科学に基づく機能性原料として、化粧品メーカーとの共同研究および製品開発を進めてまいります。

会社概要

デゾン・ジャパン株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座1-27-11銀座葵ビル2F

TEL：03‐6263-0686 / FAX：03‐3561-7336

事業内容：機能性原料の研究・開発・提案

主力原料：アロエベラ由来 高純度90％アセマンナン「MannanPRO(R)」

HP: https://dazzeon.co.jp/