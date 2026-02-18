国際発送デバイス「ShipStation」、札幌時計台最寄りの観光案内所に導入決定

ShipMate株式会社

国際発送のDXを進めるShipMate株式会社（代表取締役：芦澤望、以下「ShipMate」）は、自社開発の国際発送デバイス「ShipStation」を、NAKAHARA DENKI Free Information Gallery（運営：株式会社中原電気商会）に設置いたしました。

この導入により、2025年に4,000万人規模へと増え続ける訪日観光客が抱える「大きな荷物の移動ストレス」を解消。北海道観光をもっと身軽で自由なものに変え、お買い物や観光をさらに楽しんでいただくための環境を整えます。

■ 背景：インバウンド増加の裏で起きている「荷物の移動問題」

政府が「2030年に訪日客数6,000万人、消費額15兆円」という目標を掲げるなか、観光現場では増え続ける手荷物の扱いが大きな課題となっています。特に冬の北海道では、大きなスキー・スノーボードバッグを抱えて移動する旅行者が多く、これが「重くて移動範囲が限られる」「荷物が邪魔で買い物がしにくい」といった、観光の質や消費を妨げる原因になっていました。

■ 「ShipStation」が解決する、冬の北海道観光の悩み

札幌のシンボル「札幌時計台」から徒歩1分、すぐ裏手に位置する観光案内所に「ShipStation」を置くことで、以下の新しい体験を提供します。

■ 運営元・株式会社中原電気商会様との取り組み

- 「スキーバッグ問題」をすっきり解決： 重くてかさばるスキーギアを、使い終わったその場で海外の自宅へ直送。その後の旅程を、身軽にショッピングや食事を楽しめる「手ぶらスタイル」に変えます。- 観光のフットワークを軽く： 重い荷物から解放されることで、バスや電車での移動がスムーズになり、より広い範囲の観光地へ足を運びやすくなります。- 「もっと買いたい」をサポート： 「持ち帰るのが大変だから」と諦めていたあらゆるお土産も、その場で送れるため、旅先での出会いを逃さず購入できるようになります。

同案内所を運営する株式会社中原電気商会は、電源不要の洗浄便座「Kirei」や「NANORISM」シリーズなど、世界に誇れる日本発のユニークな家電製品を展開しています。今回の設置により、魅力的な製品との出会いをそのままスムーズな配送に繋げ、日本の良さを世界へ届けるお手伝いをいたします。

■ 実施概要

■ ShipStationについて

アートギャラリーとしても展開されています。- 期間： 2026年2月6日（金）～ 終了日未定- 設置場所： NAKAHARA DENKI Free Information Gallery（運営：株式会社中原電気商会）- 所在地： 〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2丁目29－1（Google Maps(https://maps.app.goo.gl/8fEXEec8rnaMjuhB6)）- 発送できるもの： スキー・スノーボードバッグ、お土産など

「ShipStation」は、訪日観光客が日本から手軽に荷物を送れる、国際発送端末です。EMS（国際スピード郵便）ラベルの即時発行から複雑な書類作成、配送追跡までを1台で完結。訪日観光客が、言葉や手続きの不安を感じることなく、直感的に荷物を送れる体験をデザインしています。

■ ShipMate株式会社について

「国際発送をもっと身近に、よりシンプルに。」をミッションに掲げ、テクノロジーで国際物流のハードルを下げ、物流のあり方をアップデートする国際発送DXのスタートアップです。日本の事業者様にとっても、訪日観光客にとっても、国際発送が当たり前の選択肢となるような新しいソリューションを提供しています。

■ 会社概要

会社名：ShipMate株式会社

設立：2020年7月

代表取締役：芦澤望

資本金：8,000,000円

所在地：北海道札幌市中央区北4条西7丁目5番地

会社HP：https://www.shipmate.jp/

公式𝕏アカウント：https://x.com/ShipMateJP

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせ先：hello@shipmate.jp（担当：吉岡）