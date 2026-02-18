大型ディスプレイを設置できる高耐荷重130kgのVESA変換金具を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、VESA600またはVESA500規格のディスプレイを、VESA400対応のスタンドへ取り付け可能にする変換プレート「CR-PLS6」を発売しました。
多様なディスプレイスタンドに対応する汎用設計で、縦向き・横向きいずれの設置にも対応します。
従来のブラケットでは難しかった取り付け位置の微調整も可能です。
【掲載ページ】
品名：VESA変換金具（400-600・500変換タイプ）
品番：CR-PLS6 標準価格：18,480円（税抜き 16,800円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-PLS6
VESA変換金具で対応サイズを変えて取付け可能に
お手持ちのスタンドとディスプレイ背面のVESA規格が合わない場合、本製品を使用して、VESA400からVESA600・500に変換することができます。
ディスプレイに本製品を取り付けた後、スタンド付属のディスプレイブラケットを取り付けてスタンドに設置します。
高耐荷重130kgで大型ディスプレイにも対応
最大130kgまでのディスプレイに対応しています。メーカーや用途を問わず幅広く活用できる汎用タイプです。※設置するテレビスタンドの耐荷重もご確認ください。
横でも縦でも設置できる
ディスプレイの横向き・縦向き設置が可能です。
金具の横向き設置も可能
取り付け金具は横向きにも設置できます。
高さを微調整可能
取り付け位置を微調整できるため、スタンド既存のブラケットでは難しかったディスプレイの高さ調整が可能です。※VESA400の場合のみ対応します。
