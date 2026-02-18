プロパティエージェントの展開する不動産クラウドファンディングRimple’s Selection#116募集総額201％の1.23億円の応募

ミガロホールディングス株式会社

　「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535) のグループ会社プロパティエージェント株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖)は、同社が運営する不動産特定共同事業法に基づく不動産投資型クラウドファンディングサービス「Rimple（リンプル）」（以下、「Rimple」）において、Rimple’s Selection#116に1億2,338万円のご応募をいただきましたのでお知らせします。これは募集金額6,139万円（出資総額8,770万円うち優先出資70％分）に対し201%となります。




　抽選結果につきましては、厳選なる抽選を行いまして2月18日（水）18時以降に会員登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。



　今後も投資家の皆さまに魅力ある施策を検討、実施してまいりますので、引き続きご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。


■サービス概要


1口1万円からスマホで簡単に始められる不動産投資型クラウドファンディングサイト「Rimple」


https://funding.propertyagent.co.jp/






【プロパティエージェント株式会社　会社概要】


代表者：代表取締役社長　中西　聖


所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階


設立：2004年2月6日


事業内容：DX不動産事業、不動産クラウドファンディング事業、不動産開発販売事業およびプロパティマネジメント事業（賃貸管理サービス、建物管理サービス）


企業サイト：https://www.propertyagent.co.jp/


SNS情報：お好きなSNSでフォロー・ご登録ください！！


・LINE　　　 https://lin.ee/5OLP270


・Facebook 　https://www.facebook.com/Propertyagent.Official/


・情報サイト　https://www.propertyagent.co.jp/contents/pro/


・X　　　　 　https://x.com/propertyagent_o?s=21&t=H95x9fZ8LI1HWTCyuFWRtw(https://x.com/propertyagent_o?s=21&t=H95x9fZ8LI1HWTCyuFWRtw)



【ミガロホールディングス株式会社　会社概要】


代表者：代表取締役社長　中西　聖


所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階


設立：2023年10月2日


上場市場：東京証券取引所プライム市場


事業内容：グループ内事業（DX推進事業・DX不動産事業）の経営戦略策定及び経営管理


URL： https://www.migalo.co.jp/