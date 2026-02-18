4人組ロックバンドヤングスキニー初のFCツアー、『ヤンスキカンパニー全国株主総会』が開催決定！

株式会社チケットプラス

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケットサービス「チケプラ」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年6月3日（水）より開催する『ヤンスキカンパニー全国株主総会』において電子チケットが採用され、FC先行を開始したことをお知らせします。

■ヤングスキニー初のFCツアー、「ヤンスキカンパニー全国株主総会」の開催が決定！

ヤングスキニーはかやゆー（Vo/Gt）、ゴンザレス（Gt）、りょうと（Ba）、しおん（Drs）からなる4人組ロックバンド。若者のリアルな思いを描く等身大の歌詞でZ世代から支持を受けています。2026年2月17日（火）には、バンド初の日本武道館ワンマン公演『いつか僕は誰もが羨むバンドになってやる日本武道館』を開催。

そんな注目のヤングスキニーが、初のFCツアー「ヤンスキカンパニー全国株主総会」の開催を発表！2026年2月17日（火）21時より、ヤングスキニーオフィシャルファンクラブ「ヤンスキカンパニー」先行受付を開始いたしました。

本受付のチケットは、Fanpla Appli内「ヤンスキ Official App」で発券します。チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホひとつですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。また、本アプリではヤングスキニーに関する最新情報や会員コンテンツをお届けし、プッシュ通知機能で大事な情報もいち早く受け取ることができます。

【公演詳細】

ヤンスキカンパニー全国株主総会

⚫︎公演日程

2026年6月3日（水）福岡｜LIVE HOUSE Queblick

2026年6月5日（金）名古屋｜新栄シャングリラ

2026年6月9日（火）大阪｜Live House Anima

2026年6月21日（日）札幌｜札幌近松

2026年6月28日（日）東京｜新宿Marble

※東京公演のみ2部制となります。

⚫︎料金（税込）

・通常前売チケット 4,400円

※ヤングスキニーオフィシャルファンクラブ「ヤンスキカンパニー」会員のみお買い求めいただけます

※オールスタンディング / 整理番号付き / 未就学児入場不可 / ドリンク代別途必要

⚫︎受付期間

2026年2月17日（火）21:00 ～ 2026年3月1日（日）23:59

▶︎ヤングスキニーオフィシャルホームページ

※公演詳細・お申込みはこちらからご確認ください

https://www.yangskinny.com/

▶︎ヤングスキニー オフィシャルファンクラブ 「ヤンスキカンパニー」

https://www.yangskinny.com/feature/entry

▶︎ヤングスキニー公式アプリ「ヤンスキ Official App」

※Fanpla Appli内の「ヤンスキ Official App」はスマートフォン専用となります。

https://www.yangskinny.com/feature/appexplanation

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【主要プレイガイドと連携】

主要プレイガイド全社とも連携しているため、チケット販売はこれまで通りのプレイガイドで販売でも導入いただけます。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。

会 社 名： 株式会社Fanplus（ファンプラス）

所 在 地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者： 代表取締役 佐藤元

設立： 2007年3月

事業概要：ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

ＵＲＬ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG(旧名称)という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名： 株式会社チケットプラス

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者： 代表取締役 佐藤元

設立：2025年10月1日

事業概要：電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

URL：https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。