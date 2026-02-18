カメラと写真映像のプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」に出展

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、2026年2月26日（木）から3月1日（日）まで開催されるカメラと写真映像のプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」（主催：一般社団法人 カメラ映像機器工業会（CIPA））への出展に伴い、「ニコン CP+2026」特設サイトにて、コンテンツおよび出演者情報、ステージスケジュールを公開しました。

URL：https://www.nikon-image.com/event/cpplus2026/



ニコンは、CP+2026において「Nikon Play Park」をテーマに、「Z マウントシステム」を中心とした製品での写真・映像撮影における新たな表現がお楽しみいただけるコンテンツをお届けします。ブース中央に位置する、公園を模した撮影体験コーナーでは、「ニコン ZR」（2025年10月発売）や「ニコン Z5II」（2025年4月発売）をはじめ、各種「NIKKOR Z レンズ」を多彩な撮影シーンを体験いただけます。ほかにも、ブースでは会場でしか聞くことのできない人気クリエイターによるセミナーや、当日受付制※のワークショップを実施します。

※ 一部のワークショップおよびフォトウォークは事前申し込み制のため、好評につき応募受付を終了いたしました。



■主なコンテンツ

・初心者も撮影を楽しめる「Nikon Play Park ―撮影体験コーナー―」

公園をテーマにした多彩な撮影シーンで、最新のカメラやレンズを実際に試せる体験コーナーです。マクロ撮影、暗所撮影、動きのある人物撮影などを通して、写真映像表現を楽しめます。



・本格的な映像制作を体感できる「Z CINEMAエリア」

話題の「ZR」に触れられるほか、R3D NEの編集体験や、「KOMODO-X Z mount」などRED Digital Cinema, Inc.のデジタルシネマカメラも体験できるコーナーです。Z CINEMAシリーズを中心に、本格的な映像制作の世界を実際に体感できます。



・3つのステージで行われる、人気クリエイターによる会場限定のセミナーとワークショップ

ブース内に「Nステージ」、「ワークショップ&トークステージ」、「Z CINEMAステージ」の3つを設け、計49回のセミナーを実施します。また、当日受付にて参加できるワークショップも開催。写真や映像をテーマに、第一線で活躍するクリエイターと一緒に、撮影の面白さや新しい発見を体験できるコンテンツです。



・SNSに投稿された作品の中からご紹介する「#ニコンSNSギャラリー2026 ─みんなの投稿作品展示─」

応募期間中にX、Instagram上で指定のハッシュタグをつけて投稿された作品の中から、選ばれた作品をブース内のモニターで展示します。今年のテーマは「Colors of my life」。ぜひ会場で作品をご覧ください。

その他のコンテンツについては、「ニコン CP+2026」特設サイトよりご確認ください。



■出演者一覧 （五十音順、敬称略）

CP+2026会場では総勢72名の人気クリエイターによる、セミナーやワークショップのほか、ギャラリーで作品展示を行います。



AKIYA, 秋山華子, 阿部秀之, 甘夏蜜柑, AYANCE, AYUMI, 伊佐知美, 石田卓士, 市川渚, 一柳通隆, 井上卓郎, 今井太郎, 上田晃司, AUXOUT, 小原穣, カノン, 鎌田風花, Kimura Hinami, 軍司拓実, 河野英喜, Koichi, 古性のち, 小春ハルカ, コムロミホ, 近藤篤, SAORI, 酒井貴弘, 佐久間鑑, 櫻子, 佐藤倫子, 澤村洋兵, JEMMA, しふぉん, 志村優, Shuto Suzuki, 助川康史, Suyeol Jang, セミ, 高橋海斗, 高橋遼, 武村拓海, 津坂颯次朗, 塚崎秀雄（東京カメラ部代表）, tomosaki, 長崎美由輝, 中根さや香, 中野耕志, 成澤広幸, Nitto, 野瀬大樹, 橋本侑次朗, 半田菜摘, 広谷勇樹, Fujikawa hinano, 藤澤一, 古屋呂敏, 別所隆弘, 星野佑佳, 水谷草之介, 三好和義, Mokkun, もなみん, yuco, yukkey, Yuri, 横川博樹, Renon, 老人と文学社, wacamera, 涌井健策, 渡邉シバ



■CP+2026 開催概要

会期：2026年2月26日（木）～3月1日（日）

開場時間：10:00～18:00※（最終日のみ17:00まで）

会場：パシフィコ横浜

主催：一般社団法人 カメラ映像機器工業会（CIPA）

入場料：ウェブ事前登録制（無料）

※ 2月26日（木）のみ、12:00まではプレス・VIP招待者・クイックパスの入場時間帯となります。