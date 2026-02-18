『Desk Simulator』公開。モジュール式拡張デスク・PREDUCTS DESKをオンラインで組み合わせ

PREDUCTS株式会社

PREDUCTS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤剛）は、当社が展開するモジュール式拡張デスク『PREDUCTS DESK』をはじめとする商品群の組み合わせを、オンライン上で試せる『Desk Simulator』を2月12日に公開いたしました。

URL：https://simulator.preducts.jp/

本ツールは『PREDUCTS DESK』およびモジュール式デスクシェルフ『DASHBOARD』のモデルや色、サイズ、昇降脚の組み合わせをオンラインでシミュレーションできます。また、照明や空間なども選択できるため、実際の利用環境をイメージしつつ試すことも可能です。

今後は、設置可能アイテムや設置空間のカスタマイズ幅の拡充、金額計算といったさまざまな機能拡充を予定しております。

Desk Simulatorの機能紹介

１.デスクのシリーズと対応サイズ、モデルの組み合わせを選択

METRO / Standing 幅160cm FlexiSpot E7(黒)ATELIER / Standing 幅160cm FlexiSpot E8(白)DOME / Standing Plus 幅160cm FlexiSpot E7H(黒)

当社のデスクには『Desk / Standing』『Desk / Standing Plus』『BOARD for E7 Pro』という3つのシリーズがあります。それぞれFlexiSpot製 電動昇降脚「E7 / E8」「E7H」「E7 Pro」に対応して設計。シリーズによって背面に埋め込まれた『DESK MODULAR SYSTEM』のレール配置や数量が異なります。

サイズは「幅120cm/140cm/160cm/180cm」の4種類、モデルは「METRO/METRO DARK/POLAR/STUDIO/DOME/ATELIER/FOREST/GROVE」の8種類からお選びいただけます。シリーズごと選択できるサイズやモデルが異なります。昇降脚は白/黒の2色から選択いただけます。

２.DASHBOARDの設置、モデルやサイズ、脚タイプの組み合わせを選択

DASHBOARD DOME 幅120cm 7.5cm脚(黒)を載せた、METRO DARK / Standing W140cm FlexiSpot E7(黒)

DESKの上に設置する、モジュール式デスクシェルフ『DASHBOARD』の有無および、モデルやサイズも選択いただけます。

こちらのモデルは「Matte Black/Matte White/DOME/ATELIER/FOREST/GROVE」の6種類、サイズは「幅120cm/140cm/160cm」の3サイズ、「脚タイプ（10cm/7.5cm）、カラー（白/黒)から組み合わせ、お選びいただけます。

３.モジュールの選択（Drawer Three）

PREDUCTS DESKは『DESK MODULAR SYSTEM』を介して40以上の多様なモジュールを天板裏に取り付けることができます。

W140cmのMETRO / Standingに、Drawer Threeを設置した様子

現在のシミュレーターでは、その中でも特に大型で意匠的な印象も左右する3段の引き出しモジュール「Drawer Three」を設置できるようにしています。設置位置は現状固定ですが、今後シミュレーターのモジュール機能拡充に合わせて位置も選択できるようアップデートしていく予定です。

４.照明・空間の選択

デスクのセットアップが完成後、設置する空間や明るさ、照明等を選択して具体的な設置イメージを検討できます。単に明るい空間だけに限らず、夜の屋内などでの雰囲気も試すことができ、より具体的に検討いただけます。

PREDUCTS DESKについて

明るい部屋・自然光暗い部屋・照明光（デスク左側に暖色、右側に寒色の照明があり、見る角度を変えることでメインの光源を切り換える）

PREDUCTS DESKは、天板裏に4本のレールを埋め込み、さまざまなモジュールを装着する「DESK MODULAR SYSTEM(R)」を搭載したデスクです。

専用のモジュールは、デスクトップ／ラップトップPCやタブレットなどはもちろん、書類や小物、ヘッドフォン、ゲーム機などにも対応。ケーブルをきれいに配線できるアダプタやホルダーもあり、机の表も裏も利便性が高くスッキリした環境を構築できます。（特許取得済）

商品ページ：https://preducts.jp/collections/desk-series

PREDUCTSについて

We Make Tools for“Good Work”

わたしたちは「いい仕事」を生み出す道具のメーカーです。

代表：安藤 剛

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-36 青山丸竹ビル6F

公式サイト：https://preducts.jp

公式X：https://twitter.com/preducts_inc/

公式Instagram：https://www.instagram.com/preducts_inc/