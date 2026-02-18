Tellus、JAXA宇宙戦略基金事業「地球環境衛星データ利用の加速に向けた先端技術」の採択が決定

株式会社Tellus

株式会社Tellus（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山崎 秀人、以下 Tellus）は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が公募した宇宙戦略基金事業（第二期）において、技術開発テーマ「地球環境衛星データ利用の加速に向けた先端技術」に、当社が提案した「AI駆動型衛星データ利活用基盤による宇宙情報産業エコシステムの創出」が採択されたことを発表します。

本事業では、衛星データプラットフォームおよび計算基盤を備える「Tellus」、AI開発能力と分野別の知見を有する「Degas株式会社」、長年にわたるAI開発と衛星データ分析の知見を有する「日本電気株式会社（NEC）」、衛星データ解析AIと社会実装の知見を有する「株式会社スペースシフト」が連携し、各社の強みを活かしながら、開発から社会実装までを迅速に推進してまいります。

◆AI駆動型衛星データ利活用基盤について

近年、小型衛星の増加に伴い、衛星データ利用の期待が高まっていますが、専門性が高いため統合的な活用が難しいなどの課題が存在しています。

これらの課題に対応するため「AI駆動型衛星データ利活用基盤による宇宙情報産業エコシステムの創出」では、以下5つの開発・取組を実施します。

１.日本の環境衛星データを活用した国産基盤モデルの開発

２.インフラとしての初期マネタイズとエコシステムの構築

３.マルチモーダルシステム「集合知モデル」の構築

４.データ提供者の貢献度を算出して適切な利益を還元する「利益配分モデル」の開発

５.「集合知モデル」を活用した新規ビジネスの創出

これらの取り組みを通じて、日本の衛星データを活用した国産基盤モデルと、複数の衛星データや外部データを統合するマルチモーダルな「集合知モデル」を中核とする共通技術基盤を整備します。これにより、非宇宙分野を含む幅広いプレイヤーの参入を促進し、衛星データ利用の市場拡大と新たな産業創出を目指します。

◆宇宙情報産業エコシステムの創出

本事業で開発した基盤モデルは、「Tellus AI Playground」に公開し、関心のある企業に実際に利用してもらいます。事業の中盤から後半にかけては、ユーザ要求を開発仕様へと反映させ、具体的なサービス実装へとつなげてまいります。

多種多様な基盤モデルを「Tellus AI Playground」に公開することで、さまざまな産業からの新規参入を促し、衛星データ市場の拡大に資するアプリケーション・サービスの創出を加速します。あわせて、Tellusを通じて衛星データやGPUなどのシームレスな解析環境を提供することで、新たな基盤モデルが継続的に生まれる循環型エコシステムの構築を目指します。

これらの取り組みを通じて、非宇宙分野における衛星データ活用を促進し、「衛星データの民主化」に貢献するとともに、衛星データを社会インフラとして位置づけ、社会ニーズに応える持続可能で競争力のある産業構造の確立を進めていきます。

◆株式会社Tellus COO 牟田 梓コメント

弊社が連携企業様と進めておりました衛星データを用いた基盤モデルの開発およびモデルを核とするエコシステムの創出に関し、戦略基金として採択いただけたことを大変光栄に思っております。

戦略基金や民間の資金の投入でますます増えていく衛星とそこから生み出される大量のデータを存分に活かし、社会全体に衛星データ利用のすそ野を広げていき、日本の宇宙産業全体を成長させていくべく、そのインフラを担う企業として、引き続き精進してまいります。

◆採択概要

・技術開発テーマ名：地球環境衛星データ利用の加速に向けた先端技術

・実施機関名（代表機関）：株式会社Tellus

・研究代表者名：牟田 梓

・技術開発課題の名称：AI駆動型衛星データ利活用基盤による宇宙情報産業エコシステムの創出

・技術開発課題の概要：（契約締結・交付決定後に公表）

・関連情報：https://fund.jaxa.jp/content/uploads/kekka2_9.pdf

◆株式会社Tellusについて

株式会社Tellusは、「ソフトウェアドリブンで、誰もが集まる宇宙のプラットフォームに」というミッションのもと、衛星データとIT・AIを融合したサービスを提供するSpace Data Tech企業です。衛星データプラットフォーム「Tellus」を中核に、AIモデルの開発・検証環境「Tellus AI Playground」や、法人向けクラウド型ワークスペース「Tellus Pro」を展開しています。

「Tellus」は、政府系・商業系を含む44種類の衛星データと2種類の地上データを取り扱う日本最大級の規模を誇り、2025年11月末時点で登録ユーザー数は42,845名、年間ダウンロード数は53万シーンを突破しています。今後も株式会社Tellusは、IT・AIを駆使した衛星データの環境およびインフラをアプリケーションプロバイダーへ提供し、新たなビジネス創出を支援するとともに、国内外への宇宙情報産業市場の拡大と、宇宙産業の基幹産業化に貢献してまいります。

- 会社名：株式会社Tellus / Tellus Inc.- 所在地： 東京都新宿区西新宿七丁目20番１号- 代表取締役社長：山崎 秀人- コーポレートサイト ： https://corp.tellusxdp.com/

※1：2025年11月末時点