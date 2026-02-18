月間6,000万通規模のメール配信基盤としてパーソルキャリア株式会社が「ベアメール メールリレーサービス」を採用

株式会社リンク

メールを確実に届けることを支援するサービス「ベアメール」を展開する株式会社リンク (本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 元治) は、パーソルキャリア株式会社（以下 パーソルキャリア）に採用された取り組みの事例を公開しました。

（写真 プロダクト&マーケティング事業本部 カスタマープロダクト本部 プロダクト開発統括部 dodaグロース開発部 doda CRM開発グループ／左から：渡邉氏、清氏、宮脇氏）

ベアメール メールリレーサービスは、IPレピュテーション（メール配信元のIPアドレスに対する信頼性評価）の高い高速配信エンジンを経由して配信することで、通信キャリアやメールプロバイダからブロック対象（迷惑メール）と認識されることを回避し、高い到達率を実現するサービスです。また、手厚いサポートも特長で、導入から運用まで豊富なナレッジを生かしたサポートを行うため、専門的な知識がなくても安心して利用可能です。

■導入前の課題

パーソルキャリアが提供する「doda Maps」では、全社共通のメール配信基盤を利用していましたが、サービスの成長に伴い月間6,000万通規模のメールを送信する状況となっていました。その結果、サーバ負荷の増大により、他プロダクトのメールや即時性が求められるシステムメールに影響が及び、配信量を抑制せざるを得ないという課題を抱えていました。今後の更なる配信数増加を見据え、大量配信であっても遅延なく安定してメールを届けられ、かつコストパフォーマンスの高いメール配信基盤を必要としていました。

■導入後の効果

ベアメールへの移行により、大量配信でも安定したメール送信が可能となり、他プロダクトのメール運用に影響を与えることなく、各種施策を計画通りに実行できるようになりました。その結果、安定配信を確立し、運用工数も約1割削減することができました。セキュリティ要件を満たせる点に加え、使いやすい管理画面と分析機能、そして導入から運用まで手厚いサポートが高く評価されました。

■本導入事例の詳細

https://baremail.jp/case_studies/33_persol-career.php

■パーソルキャリア株式会社 概要

企業名：パーソルキャリア株式会社

代表者：代表取締役社長 瀬野尾 裕

本社所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー21階

事業内容：人材紹介サービス、求人メディアの運営、転職・就職支援、採用・経営支援、副業・兼業・フリーランス支援サービスの提供

URL：https://www.persol-career.co.jp/

ベアメールについて

ベアメールは「メールを確実に届ける」ことを支援するサービスとして、メールの高速配信・到達率の改善を実現する「メールリレーサービス」と、迷惑メールになる可能性や原因を診断する「迷惑メールスコアリング」を提供しています。お客さまの環境や状況に応じて2つのサービスを組み合わせることで、メール配信に関する運用の手間を削減し、到達率の改善を実現します。

サービスの詳細は、https://baremail.jp/ をご覧ください。

株式会社リンクについて

株式会社リンクは、業界最大級の稼動台数を持つ専用ホスティング「at+link」、クラウド型ホスティング「リンクベアメタルクラウド」を軸として、9年連続シェア第1位のクラウド型コールセンターシステム「BIZTEL」、セキュリティプラットフォームサービス「PCI DSS Ready Cloud」など、さまざまなインターネット関連サービスを提供しています。農系事業にも取り組んでおり、2011年10 月からは岩手県岩泉町にある自然放牧酪農場「なかほら牧場」を運営しています。

事業の詳細は、https://www.link.co.jp/ をご覧ください。