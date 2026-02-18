≪3/9開催≫特定技能「新分野3業種」完全解説セミナー開催のお知らせ

ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.

近年、特定技能制度は対象分野の拡大が進み、慢性的な人手不足に直面する産業において現実的な解決策として注目を集めています。特に、物流の2024年問題、観光・医療回復に伴うリネン需要の増加、循環型社会推進による資源循環分野の拡大など、「物流」「リネン」「資源循環」3分野では人材確保が急務となっています。

この分野に共通するのは「チーム作業×慢性的な人手不足」という構造。求められているのは、高度技能よりも現場適応力と継続力を備えた人材です。

一方で、現場では次のような構造的課題が顕在化しています。

- 採用しても定着しない- 教育に時間とコストがかかる- 現場を安定的に回せる人材が不足している

本セミナーでは、制度解説だけでなく、「どの国をどう設計すれば成功するのか」という戦略視点まで整理し、経営・実務の両面から具体的に解説します。

こんな方におすすめ

・物流・リネン・資源循環分野で人材不足に悩んでいる企業経営者・人事責任者の方

・物流・リネン・資源循環での制度運用ポイントを整理したい方

・新分野での提案力を強化したい登録支援機関・監理団体のご担当者

・他社より一歩早く新分野市場を押さえたい事業開発・営業責任者の方

・フィリピン人材の活用可能性を具体的に検討したい方

・送り出し機関の選定に課題を感じている企業様

■開催情報：

開催日：2026年3月9日（月）10:00～12:00

開催方法：オンライン

参加費：無料

対 象：登録支援機関、監理団体、外国人材受入れに関わる企業・団体 等

アーカイブ配信について：

本セミナーは、お申込みいただいた方限定でアーカイブ配信を予定しております。

当日ご都合が合わない方や、復習として再度視聴されたい方にもご活用いただけます。

※視聴方法および配信期間の詳細は、申込者の方へ別途ご案内いたします。

■プログラム：

第1部 10:05～11:15

「特定技能 新分野（物流倉庫・リネンサプライ・資源循環）解説」

登壇者：弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士 杉田昌平

第2部 11:15～11:30

「なぜ新分野でフィリピン人材が主戦力になるのか」

登壇者：ICHIGOICHIE CONSULTING,INC 代表取締役 三浦 一生



第3部 11:30～11:40

「安心＆信頼できるフィリピンの送り出し機関の選び方」

登壇者：Ikon Solutions Asia Inc. 日本オフィス General Manager 杵淵 美佐子

第4部 11:40～12:00 質疑応答

本セミナーを通じて、制度の正しい理解と実務的な判断軸を提供し、持続可能な人材確保戦略の構築を支援してまいります。

■詳細・お申込みはこちら：

https://x.gd/quKDl

■ なぜフィリピン人材が新分野で強いのか

フィリピン人材は協調性が高く、ライン作業に適したチームワーク力を持ちます。英語力による教育効率の高さや、丁寧さ・品質意識（特にリネン分野）も強みです。さらに家族志向が強く、長期就労意欲が明確であることから、定着率の高さが期待できます。

■ 最大の強み ― 元技能実習生の存在

フィリピンには、日本で3～5年の現場経験を積んだ元技能実習生の層が厚く存在します。

日本の現場ルールや安全意識を理解し、一定の日本語力を備えた人材を採用できる可能性が高いため、教育コストの削減や早期戦力化、離職リスクの低減につながります。

■ 登録支援機関・監理団体の皆様へ

物流・リネン・資源循環の3分野で市場が開き始めています。

誰よりも早く理解し、提案できるかが勝負です。

制度解説だけでなく、「どの国をどう設計すれば成功するのか」という戦略視点まで整理し、実務と提案力を一体で学びましょう！

■登壇者情報：

杉田 昌平 氏

弁護士法人Global HR Strategy代表社員弁護士

弁護士(東京弁護士会)、入管届出済弁護士、社会保険労務士

慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師／名古屋大学大学院法学研究科日本法研究教育センター(ベトナム)特任講師／ハノイ法科大学客員研究員／アンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務等を経て、現在は弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士／独立行政法人国際協力機構国際協力専門員(外国人雇用、労働関係法令及び出入国管理関係法令)／慶應義塾大学大学院法務研究科・グローバル法研究所研究員。

◆ 会社概要：

ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.

2018年設立。本社をフィリピン・セブ島、日本支店を広島県福山市に置き、フィリピンに特化した人材育成から日本での人材紹介、またフィリピン特有の申請手続きのサポートを行うコンサルティング会社。特定技能制度等の実務運用に精通し、採用から就労後フォローまでを一貫して支援することで、定着率の高さに対し多くの受入企業から高い評価を得ています。フィリピン送り出し機関約100社以上と提携し、そのフィリピン現地との強固なネットワークを活かし、在留資格問わず、介護・宿泊・外食・製造など幅広い業界を支援しています。

Ikon Solutions Asia Inc.

2008年設立。フィリピン政府移住労働者省（DMW）の正規ライセンスを保有する、フィリピンの送り出し機関です。世界水準のホスピタリティや医療、建設、製造など幅広い分野で優秀なフィリピン人労働者を世界各国へ送り出しており、日本市場においては「監理団体・登録支援機関の実務負担を軽減する実務チーム」として、日本基準に準拠した高品質なサービスを提供しています。

公式ウェブサイト：https://ikonlink.com/

■本件に関する問い合わせ先

ICHIGOICHIE CONSULTING,INC

担当：池田

メール：info_ichigoichie@tsuneishi.com

TEL：084-987-1527