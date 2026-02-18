【3月5日より】「かもめの玉子」の新しい物語が始まる。新コンテンツ『#かもめの玉手箱物語』仙台から限定展開開始。

─ 想いを贈る。─

東 北 時 間。まるで蒼玉

さいとう製菓株式会社

さいとう製菓株式会社（本社：岩手県大船渡市、代表取締役：齊藤 俊満）は、東北に流れる穏やかで豊かな時間を「蒼（あお）」で包み、つないでゆく新プロジェクト『#かもめの玉手箱物語』を始動いたします。

東北土産として愛されてきた「かもめの玉子」が、これまでの「お土産」という枠を超え、希少価値の高い新たなギフトシーンをご提案します。研ぎ澄まされたシンプルさの中に、深く、静かな東北時間の片鱗を感じていただくための挑戦です

本プロジェクトは、文学（掌編小説）・音楽・映像・プロダクトの4カテゴリーが共鳴し、#かもめの玉手箱物語の世界観を五感で楽しんでいただく体験型ブランディングです。

その第一歩として、2026年3月5日(木)より、宮城県仙台駅付近の2つのクリエイティブ拠点にて、特別展示および物語の象徴となる限定ケース「Camome no Tamatebaco」のPOPUP販売を開始いたします。

◆スケジュール

・公開中：＃かもめの玉手箱物語特設サイト・掌編小説「GIFT OF SAPPHIRE」(https://saitoseika.co.jp/tamatebako/)

・3月1日(日) AM： 音楽・映像（PV）公開（公式YouTube）(https://www.youtube.com/@saitoseikakikaku)

・3月5日(木)～15日(日)： 仙台駅付近2会場にて特別展示・POPUP開始

【掌編小説】手のひらに乗るほど小さな物語『GIFT OF SAPPHIRE』

日本の童話「浦島太郎」を現代風にアレンジした掌編小説を制作いたしました。今回公開される第一弾「-零-」は、今後の物語の源流となるプロローグです。三陸を舞台に、日々に疲れた女性が親友から贈られた『かもめの玉手箱』を通じて自分を取り戻してゆく癒やしの物語。特設サイト(https://saitoseika.co.jp/tamatebako/)にて公開中。

また、続く「-壱-」「-弐-」の展開については、公式Instagram（@saitoseikakikaku）にて順次配信を予定しております。

【プロダクト】想いを形に：蒼玉（サファイア）の輝き

シンプルな背景のプロダクト(限定ケース)画像はプレスリリースの画像ダウンロードボタンにてダウンロードいただけます

今回の象徴である「蒼玉（そうぎょく）」は、サファイアの和名。それは「かもめの玉子」の「玉」であり、物語を繋ぐ「玉手箱」の「玉」でもあります。ケースの形状は「たまご形」をベースに、宝石のようなダイヤモンドカットを施しました。微細なラメを配合した蒼は、光を浴びるたびに三陸の海のようにキラキラと表情を変え、あなたの大切な想いを美しく守り続けます。

『 あなただけの宝物を、そっと詰め込んで…』

お気に入りのミニ雑貨やクリップ、付箋などのデスク周りの小物はもちろん、私たちの「かもめの玉子ミニ」もしっかりと収まるサイズです。時には、本物のゆでたまごをひっそり入れてみたり…。

目に見える大切なモノから、目には見えない「寄り添う気持ち」や「かけがえのない思い出」まで。あなただけの宝物を、この小さな玉手箱にそっと詰め込んでみてください。

ロゴデザインと製造への想い：made in OFNATO

本プロジェクトでは、従来のイメージから一線を画した新しい世界観を表現するため、あえて「Camome」表記を採用。ロゴの「C」には、たまごのフォルムをイメージした曲線をさりげなく描いています。

限定ケース サファイアの底面

地元・岩手県大船渡市の熟練した技術を持つ工場にて、一つひとつ丁寧に製造されています。本体に刻まれた「made in OFNATO」の文字には、三陸の地から新しい価値を届けてゆく私たちの誇りが込められています。

【アイテム詳細・販売会場】

「物語の世界観」と「大船渡の技術」を正しく伝えるため、以下の2会場を厳選いたしました。

1. ［OF HOTEL］限定：スペシャルパッケージ仕様

物語の世界をより深く愉しむための、特典を添えたギフトセット

価格： サファイア 1,500円 / パール 2,000円（税込）

内容： 本体、特別ミニバッグ、シリアルナンバー、ブックレットミニポスター(飾って読めるポスター)、かもめの玉子ミニ1個

場所： ［ OF HOTEL ］

宮城県仙台市青葉区花京院1丁目4-14 1Fエントランス

※シリアルナンバー500セット限定

2. ［東北スタンダードマーケット］限定：クリアボックス仕様

「もっと身近に、もっとたくさん集めたい」という方に。並べて飾る楽しみが広がる軽やかな仕様。

左 パール、右 サファイア

価格： サファイア 594円 / パール 792円（税込）

場所：［ 東北スタンダードマーケット(店内特設コーナー) ］宮城県仙台市青葉区青葉区中央１丁目２－３ 仙台PARCO本館 B1

【限定販売に関するご注意】 本アイテムは希少性を維持するため、常設販売は行わず、物語の世界観に共鳴する場所を旅するように巡る「不定期展開」となります。

さいとう製菓直営店および通信販売での販売時期は未定です。

【会場への想い】なぜ、この2会場なのか

［ OF HOTEL ］ ― 物語の「体験」と「余韻」を届ける場所 地元のクリエイティブを大切にするこの場所で、エントランス展示を通じて物語の世界観を肌で感じていただきたいと考えました。

［ 東北スタンダードマーケット ］ ― 東北の「手仕事」と「誇り」を繋ぐ場所 大船渡の技術が詰まったこのケースを、東北の新しい「スタンダード」として皆様の暮らしに届けるのに最もふさわしい舞台です。

三陸から、きらめく想いをのせて

時間はいつも儚く過ぎ去ってしまうもの。童話の浦島太郎が竜宮城から持ち帰った玉手箱は、開ければ時を奪う「喪失」の象徴でした。しかし、私たちの紡ぐ『#かもめの玉手箱物語』は、その真逆をゆきます。

この小さな玉手箱は、時間が奪われる場所ではなく、大船渡で過ごす温かなひととき、三陸の豊かな魅力、そして東北の人情という「きらめく想い」を、永遠に鮮やかなまま閉じ込めておくためのケースです。

たとえ現実の時間がどれほど速く過ぎ去ろうとも、この箱を開ければ、あなたはいつでも自分だけの「竜宮城」──あの輝かしい記憶と癒やしの場所──へと立ち返ることができる。

溢れるほどの想いを詰め込んで、三月の三陸から東北の空を羽ばたいていきます。

かもめのように。

【さいとう製菓株式会社について】

昭和8年（1933年）、岩手県大船渡で創業。以来、90年を超える歩みの中で、三陸の自然をモチーフにした銘菓「かもめの玉子」を世に送り出し、東北を代表する菓子メーカーとして親しまれてまいりました。私たちは「お菓子を通じて、人々の心に潤いと安らぎを届けること」を信念とし、震災をはじめとする幾多の困難を乗り越えてきました。地元・三陸の復興と共に歩み、伝統の味を守り続ける一方で、新しい価値創造にも挑戦し、次世代へと繋がる新たな在り方を追求し続けています。

【本件に関するお問い合わせ】

さいとう製菓株式会社

企画課 担当：佐藤

メールアドレス：kikaku@saitoseika.co.jp

コーポレートサイト：https://saitoseika.co.jp/

公式Instagram：@saitoseikakikaku(https://www.instagram.com/saitoseikakikaku/)