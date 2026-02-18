三方五湖ネイチャークルーズ公式サイトをモバイルファーストで刷新！フォトクルーズ＆星空クルーズ第2弾など特別便も続々開催
モバイルユーザーに優しいデザインでリニューアルした公式サイト（PC画面）
福井県美浜町の「三方五湖ネイチャークルーズ」公式ホームページ(https://mihama-lakecenter.com/)が、スマートフォンからでも見やすく使いやすいモバイルファースト仕様に生まれ変わりました。三方五湖の魅力と最新情報を、より探しやすく、予約しやすい形でお届けしていきます。
また、リニューアルに合わせて、湖上から絶景を撮影できる「フォトクルーズ」や、夜の水面で星空を楽しむ「星空クルーズ第2弾」など、期間限定の特別運航も実施し、三方五湖の新たな楽しみ方を提案します。
リニューアルのポイント
スマートフォン向けにデザインを一新し、トップページから運航ダイヤ・料金・アクセス・予約ページなど主要情報へスムーズに移動できる構成としました。
写真と動画を多用し、ラムサール条約湿地・三方五湖の自然や観覧デッキからの眺め、国内初の電池推進遊覧船の仕組みと運航開始までの軌跡などを紹介しています。
季節限定のイベントクルーズ情報や町内の観光施設などを掲載し、ネイチャークルーズを入口とした美浜町周遊観光を提案しています。
三方五湖ネイチャークルーズについて
「三方五湖ネイチャークルーズ」は、美浜町レイクセンターを発着し、久々子湖から浦見川、水月湖、菅湖へと約50分かけてめぐるクルーズです。静かで振動の少ない電池推進船で、日本有数の景勝地・三方五湖の四季の景色や野鳥の姿を、水面から楽しめます。
若狭湾国定公園・ラムサール条約登録湿地にも指定される豊かな生態系について、船内ガイドが湖の成り立ちや生きものの解説を行い、学びながらクルーズを満喫できます。
雪の三方五湖の幻想的な風景を動画で紹介しています。
雪の日にしか見れない特別な体験はこちら(https://www.instagram.com/p/DTz-VPkEdkY/)から
特別運航企画１. フォトクルーズ
遊覧船デッキに出て、普段とは違う視点・ロケーションで撮影できる「フォトクルーズ」を開催します。湖面に映る山々や、冬の三方五湖に飛来する野鳥たちを撮影できます。
ホオジロガモ
オオバン
マガモ
カルガモ
ハジロカイツブリ
ホシハジロ
ミサゴ
オナガガモ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165212/table/38_1_1ed554e897dbc02ba9f71c44bbf28575.jpg?v=202602180151 ]
スズガモ
カンムリカイツブリ
雪化粧した山々
浦見川
特別運航企画２. 星空クルーズ第2弾
夜の三方五湖を舞台に、星空案内人と一緒に楽しむ「星空クルーズ」第2弾を開催します。町の明かりから離れた湖上で、満天の星々を眺めながら、特別な夜のクルーズをお楽しみください。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165212/table/38_2_86c8b1234a01b7c9d2947d030a988b48.jpg?v=202602180151 ]
【申込方法】
次のいずれかの方法でお申込みください。
・申込フォーム
フォトクルーズ(https://forms.gle/DXqCjKN5n2in3QqKA)（開催日の3営業日前まで）
星空クルーズ第2弾(https://forms.gle/dv9VfYZVGv8dYLQg8)
・電話：0770-47-5960
・メール：lakecenter@town.fukui-mihama.lg.jp
2023年4月開業
美浜町レイクセンター
美浜町観光誘客課 施設連携グループ
担当：リーダー 和多田 康宏
〒919-1124 福井県三方郡美浜町早瀬24-4-1
TEL：0770-47-5960 FAX：0770-47-5961
MAIL：lakecenter@town.fukui-mihama.lg.jp
HP：https://mihama-lakecenter.com/