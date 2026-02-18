楽々Webデータベースが「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」データベースカテゴリのメーカー/製造系部門で1位受賞〜小売/流通/商社系部門、従業員規模(中小企業向け)部門でも1位受賞〜

























住友電工情報システム株式会社が提供するノーコード型エクセル業務効率化支援ツール「楽々Webデータベース(らくらく ウェブ データベース)」(以下、楽々WDB)は、スマートキャンプ株式会社(以下、スマートキャンプ)が運営する日本最大級のSaaS特化型比較サイト「BOXIL」の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」データベースカテゴリのメーカー/製造系部門をはじめ、小売/流通/商社系部門、従業員規模(中小企業向け)の3部門で1位を受賞しました。「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS*1比較サイト「BOXIL」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日〜2025年12月31日までの間に行われた資料請求数*2をもとに選出されています。今回、楽々WDBが受賞したデータベースカテゴリのメーカー/製造系部門1位、小売/流通/商社系部門1位は同カテゴリにおいて、対象期間内にメーカー/製造系、小売/流通/商社業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスです。従業員規模(中小企業向け)1位は、同カテゴリにおいて対象期間内に中小企業(1,000名以下)に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして選出されました。当社は今後も、誰でも簡単に構築でき、迅速に業務効率化を実現する機能を備えた製品の提供に努めてまいります。楽々Webデータベースの口コミはこちら「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細はこちらhttps://boxil.jp/ranking/*1：SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。*2：資料請求数とは、有料掲載いただいている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。■楽々WebデータベースのWebサイト楽々Webデータベースは、ExcelファイルをWebアプリ化することで、従来行っていたExcelファイルの配布・収集・集計作業を大幅に軽減します。また、最新情報をリアルタイムに共有できるため、業務のスピードアップや品質向上などの業務効率化を実現します。楽々Webデータベースは働き方改革を推進するツールとして、2018年10月よりクラウド版を、また2019年10月からはオンプレミス版をそれぞれ提供開始し、多くのお客様にご活用いただいております。https://www.sei-info.co.jp/webdatabase/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WDB_260218_D■楽々Webデータベースでできることさまざまな活用事例を「楽々Webデータベースでできること」として公開しています。・保守点検報告を運用してみようhttps://www.sei-info.co.jp/webdatabase/scene/maintenance-inspection/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WDB_260218_D・ヒヤリ・ハットとは？ヒヤリ・ハット報告書の作り方も解説https://www.sei-info.co.jp/webdatabase/scene/adv-near-miss/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WDB_260218_D・小ロット生産の製番管理をしてみようhttps://www.sei-info.co.jp/webdatabase/scene/seiban-kanri/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WDB_260218_D■Webセミナー(ウェビナー)のご案内楽々Webデータベースの製品紹介・活用事例紹介ウェビナーを開催しています【申込方法】下記ページより、お申し込みください。https://www.sei-info.co.jp/webdatabase/event/webinar-wdb/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WDB_260218_D■「ノーコード」について知りたい方はこちらhttps://www.sei-info.co.jp/webdatabase/column/nocode/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WDB_260218_D■登録商標について・楽々Webデータベースは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。・Excelは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。・その他、記載されている会社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。