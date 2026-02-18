こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都】発酵の叡智を味わう 発酵がテーマの「和のアフタヌーンティー」を提供
春メニュー：2026年3月1日（日）〜5月31日（日）まで
翠嵐（すいらん） ラグジュアリーコレクションホテル 京都（所在地：京都市右京区・嵐山、総支配人： 郄木忍）は、日本が世界に誇る発酵文化を現代的に昇華させた「和のアフタヌーンティー 〜発酵〜」を、2026年3月1日(日)より1年間の期間限定で提供いたします。
日本の発酵文化と京都の美意識が出会う、唯一無二の体験
本アフタヌーンティーは、味噌、酒粕、塩麴、甘酒など、日本に古くから受け継がれてきた発酵食品が生み出す奥深い旨味と香りを、現代の感性で再解釈したオリジナルメニューです。四季折々の京都の食材と発酵の力が織りなす、ここでしか味わえない美食の世界をお届けします。
春メニュー(3月〜5月):芽吹きの季節を彩る13種のセイボリーと3種の和菓子
セイボリーでは、発酵食品ならではの豊かな味わいを繊細に表現:
• 自家製発酵レモンが爽やかに香る「酒粕クリームチーズとトマトのカプレーゼ」
• 甘みが特徴の「インカのめざめ」に黒味噌のコクを添えた一品
• 塩麴に漬け込み旨味を最大限に引き出した「京鴨ロース」
• 発酵みかんジュレと帆立貝柱が織りなす「白和え」
• 甘酒の優しい甘みを活かした「厚焼き玉子」
など、素材と発酵を丁寧に掛け合わせた創意あふれる品々をご用意しております。
和菓子3種は、京都の老舗菓子司「亀屋良長（かめやよしなが）」との特別なコラボレーション:
• 代表銘菓「烏羽玉（うばたま）」を酒粕のコクで仕上げた限定品
• 甘酒を使用した透明感美しい「錦玉羹（きんぎょくかん）」(プレーン・いちご)
• 発酵の新しい魅力を伝える「餡之匣（あんのはこ） クリームチーズ」
味わいはもちろん、春の情景を映す繊細な意匠にもこだわりました。
嵐山の絶景とともに味わう、至福のひととき
眼前に広がる芽吹きの嵐山を眺めながら、発酵が育む滋味と春の訪れを五感で感じる──。 「茶寮 八翠」ならではの、贅沢で心豊かな時間をご堪能ください。
【「和のアフタヌーンティー 〜発酵〜」概要】
提供期間: 2026年3月1日(日)〜2027年2月28日(日)
春メニュー: 2026年3月1日(日)〜5月31日(日)
提供場所: 「茶寮 八翠」
料金: 6,500円(消費税・サービス料込、ドリンク付き)
ドリンク: 紅茶、早摘み煎茶、コーヒーなど25種類のフリーフロー
営業時間: 11:00〜17:00（アフタヌーンティーは11:00〜、12:30〜、14:00〜、15:30〜 の四部制）
ご予約・お問い合わせ:
TEL: 075-872-1222 (「茶寮 八翠」 直通)
Email: restaurant@suirankyoto.com
＊＊＊＊＊＊
「茶寮 八翠」について
築100年を超える歴史的建造物 「八賞軒」の伝統を現代に継承する「茶寮 八翠」。歴史上の多くの貴人が愛した保津川と嵐山の景色を四季折々にテラスから望めます。絶景を愛でる特等席とお茶菓子や「むしやしない」※で、旅のひとときをおもてなしいたします。
※むしやしない…京ことばで、一時的に空腹を満たすことやその食べ物のこと。
[席数] 34席（テーブル席24席、テラス席10席）
[営業時間] 11:00〜17:00
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都について
「翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都」は、マリオット・インターナショナル（Marriott International, Inc 本社：米国）のラグジュアリーホテルブランド「The Luxury Collection®（ラグジュアリーコレクション）」の日本初進出ホテルとして、2015年3月23日、京都嵐山に誕生しました。
嵐山は、京都の中でも、四季を通じた自然美にふれることのできる世界的な景勝地です。翡翠色の保津川、渡月橋から見える月、春の桜や秋の紅葉など、京都を象徴する要素が凝縮した土地にあり、翠嵐は、それらを一望する特等席に立地しております。
ホテルは「継往開来(けいおうかいらい)」の開発コンセプトをもとに、古くからの伝統を引き継ぎながらモダンな世界観を融合した、新しいかたちのホテルとして皆様をお迎えいたします。
「翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都」の最新情報はホテル公式ホームページ（https://www.suihotels.com/suiran-kyoto）にてご覧いただけます。
「翠」「SUI」ブランドについて
「翠」「SUI」は、「混じり気のない美しい羽」を意味する「翠」の字を由来としており、美しく透明度の高い青に染まる海、輝く白浜、紺碧の空、鮮やかに彩られる森や山といった、日本各地の美しい自然や独特な文化など、その土地の色に鮮やかに染めて世界にはばたく、という意味を込めています。トラディショナル、ヒストリカル、ヒーリング＆リラックスなど、日本ならではの経験や癒しの時間といったコンセプト、モダンスタイル、コージー、リフレッシュ＆エナジーなど、グラマラスな経験や非日常によるリフレッシュといったコンセプトを掲げ、「翠」という言葉に込めた想いを、世界のトレンドにあわせて、発信してまいります。
「翠」「SUI」ブランドホテルの情報は、https://www.suihotels.com よりご覧いただけます。
ザ・ラグジュアリー・コレクションについて
The Luxury Collection®（ザ・ラグジュアリー・コレクション）は、世界的に名高いホテルやリゾートからなるブランドで、唯一無二の本物の体験を通じて、心に残るかけがえのない思い出を提供します。世界を旅する探求者にとって、The Luxury Collectionは、最も魅力的で憧れの目的地へのゲートウェイとなります。
それぞれのホテルやリゾートは、その土地の文化や歴史、魅力を体現した特別な存在であり、訪れる人をその地ならではの美しさと発見へと導く“ポータル”です。その起源は1906年、ヨーロッパを代表する格式あるホテルを集めたCIGA®（コンパーニア・イタリアーナ・グランド・アルベルギ）ブランドにさかのぼります。現在では、世界40以上の国と地域に約125軒を展開し、世界有数の名門ホテルとして高く評価されています。多くのホテルは数世紀の歴史を持ち、世界最高峰のラグジュアリーホテルとして国際的に認知されています。
詳しい情報や最新の開業情報はhttps://the-luxury-collection.marriott.com/ をご覧いただき、InstagramやFacebookでも最新情報を発信しています。
The Luxury Collectionは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。会員の皆さまには、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなど、他にはない特典を提供しています。無料での会員登録や詳細はhttps://www.marriott.com/loyalty.mi をご覧ください。
マリオット・インターナショナルについて
マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、144カ国・地域に30以上のブランド、 合わせて9,500軒の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズ、レジデンス、タイムシェアや、リ ゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。最新の会社のニュースは、http://www.marriottnewscenter.com より, Facebook（https://www.facebook.com/marriottinternational/）、
X（https://x.com/MarriottIntl）やInstagram（https://www.instagram.com/marriottintl/）でも情報発信しています。
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道機関からのお問合せ先＞
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 佐藤・鄭・松波・森田
TEL：075-872-0105 FAX：075-872-0103 E-mail：press-ip@suihotels.com
