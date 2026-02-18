弁護士向けAI法務SaaS「AILEX」mints対応AI機能を追加 ― 相手方書面の反論自動抽出・秘匿情報検出・送達期限自動管理で訴訟準備を包括支援。2026年5月の電子提出義務化に向け。
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：山川慎太郎）は、弁護士事務所向けAI法務SaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、裁判所の電子提出システム「mints」対応のAI機能を4つ追加し、2026年2月18日より提供を開始しました。2026年2月に先行リリースした6つのAI機能と合わせ、合計10のAI機能でmints提出業務を包括的に支援します。
■追加した4つのAI機能の概要
（1）AI相手方書面分析
相手方から提出された準備書面をAIが構造的に分析し、反論すべきポイントを優先度付きで自動抽出します。各反論ポイントについて、主張内容・根拠・弱点・反論案の4項目を提示するほか、証拠の不足箇所や時系列の矛盾も自動検出します。分析結果をもとに反論準備書面のドラフトを自動生成する機能も備えています。
（2）AI秘匿情報チェッカー
mints提出パッケージの生成時に自動実行され、マイナンバー（個人番号）、銀行口座番号、DV被害者の住所、未成年者の個人情報、機微な医療情報などの秘匿すべき情報を自動検出します。PDFファイルのメタデータに残る作成者名の検出にも対応しています。秘匿情報が検出された場合は、閲覧等制限の申立て（民事訴訟法第92条）の要否をAIが判定します。
（3）AI書証分割アドバイザー
mintsの1回あたりのアップロード容量上限（50MB）を超える証拠がある場合に自動起動し、関連性の高い証拠を同じバッチにまとめ、時系列順を維持した最適な分割提出計画をAIが提案します。
（4）AI送達効力計算
改正民事訴訟法第109条の3に基づき、電子送達の効力発生日を自動算出します。書面種別（訴状、判決書、準備書面等）に応じた応答期限の自動計算、緊急度の判定、スケジュールへの自動登録に対応し、応答期限の見落としを防止します。
■開発の背景
2026年5月21日に改正民事訴訟法が全面施行され、弁護士等の訴訟代理人による裁判書類の電子提出が義務化されます。しかし、弁護士ドットコムの2024年調査によれば弁護士の65.5%がmintsを一度も使用したことがなく、施行を目前に控えた現在も多くの弁護士が対応に不安を抱えています。
AILEXは2026年2月に第1弾として、AI証拠説明書自動生成、mintsフォーム入力テキストAI生成、AI提出前チェック、AI証拠並び順提案、提出履歴管理、提出期限リマインダーの6つのAI機能をリリースしました。今回の第2弾では、書類の「生成」だけでなく、提出前の戦略支援（相手方書面の分析、秘匿情報の確認、大容量証拠の分割計画）と提出後の期限管理まで支援範囲を拡大しました。
■合計10のAI機能一覧
自動実行（パッケージ生成時に一括実行）：
- AI証拠説明書自動生成
- mintsフォーム入力テキストAI生成
- AI提出前チェック（8項目の整合性検証）
- AI証拠並び順提案＋自動採番
- 提出履歴管理＋差分パッケージ生成
- 提出期限リマインダー連携
- AI書証分割アドバイザー（今回追加）
- AI秘匿情報チェッカー（今回追加）
手動実行（mints補助ツールから呼び出し）：
- AI相手方書面分析＋反論ドラフト生成（今回追加）
- AI送達効力計算＋スケジュール自動登録（今回追加）
■安全設計について
すべてのAI機能にはPII（個人識別情報）自動マスキングが適用されます。外部AIへの送信前に当事者名・住所・電話番号等がプレースホルダに自動置換されるため、クライアントへの同意説明は不要です。各AI機能は独立して動作するフェイルセーフ設計を採用しており、一つの機能でエラーが発生しても他の機能やパッケージ生成には影響しません。
