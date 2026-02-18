岐路に立つ鉱業産業：インフラ需要の勢いと重要鉱物確保の必要性の交差点
建設需要、自動化、電動車関連鉱物供給が世界の鉱業産業の優先事項を再定義
鉱業産業は現在、再調整の時期を迎えています。数十年にわたり、その成長はインフラ周期、産業拡大、従来型エネルギー需要と密接に結びついてきました。現在もこれらの要因は重要ですが、重要鉱物の戦略的重要性が、資本配分、探査優先順位、地政学的連携を再形成しています。
2025年において、世界の鉱業産業は2兆380億ドル規模と評価されており、2035年まで年平均成長率5.7%で成長すると予測されています。この見通しは、従来型産業材料需要と、電化およびエネルギー転換技術に不可欠な鉱物需要の双方によって支えられた、安定的かつ持続的な拡大を示しています。
二重の需要エンジン
現在の鉱業産業は、二つの並行する需要源によって支えられています。
第一はインフラ主導型需要です。都市化、輸送網、大規模建設プロジェクトは依然として大量の採掘資源を必要としています。新興国における産業成長も、この基礎需要を強化しています。
第二の需要源は比較的新しく、構造的に大きな変化をもたらしています。電動車普及および再生可能エネルギーシステムの拡大により、リチウム、ニッケル、黒鉛、銅の需要が増加しています。これらの鉱物はもはやニッチ商品ではなく、電池製造、電力網拡張、クリーンエネルギー導入の中心的材料となっています。
この二重構造が、一部の従来分野が圧力を受ける中でも、鉱業産業全体の拡大が続く理由となっています。
経済的役割と市場的重要性
鉱業は、金属、鉱物、その他天然資源を採掘し、製造、建設、発電、消費財生産における主要材料を供給します。産業経済の上流基盤として機能しています。
2025年において、鉱業産業は世界国内総生産の1.7%を占めています。その影響は直接生産にとどまりません。重工業、電子機器、自動車製造などの下流産業は、安定した鉱物供給に大きく依存しています。
大規模資本投資、大型操業、世界的流通網が鉱業産業の構造的特徴であり、世界供給網における重要性を強化しています。
セグメント集中とエネルギー関連性
エネルギー転換鉱物への注目が高まる一方で、従来分野は依然として市場価値の大部分を占めています。
石炭、褐炭、無煙炭は2025年に鉱業産業価値全体の47.2%を占めています。これは特に発展途上国において、発電および産業用途における化石燃料の継続的役割を反映しています。
同時に、電池用鉱物および銅関連プロジェクトへの投資は増加しています。この変化は従来分野を排除するものではありませんが、鉱業産業の長期的戦略優先度を再調整しています。
地理的主導性と生産規模
中国は2025年に世界鉱業産業価値の36.0%を占めています。国内産業需要、インフラ規模、確立された採掘および加工能力が、この主導的地位を支えています。
鉱業活動の地理的分布は、資源埋蔵量、規制制度、投資環境を反映し続けています。リチウム、コバルト、希土類埋蔵量を持つ国々は、供給安全保障が政策上の重要課題となる中で、戦略的重要性を高めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342068/images/bodyimage1】
短期的圧力と投資規律
2025年から2035年の成長予測は、2025年7月時点の見通しと比較して0.15%下方修正されています。この調整は、商品価格変動や資本集約型プロジェクトの遅延など、最近の鉱業環境を反映しています。
長期開発期間、価格変動、貿易不確実性により、投資判断はより慎重になっています。特に初期投資が大きいプロジェクトでは、調達戦略がより厳格になっています。
鉱業産業は現在、再調整の時期を迎えています。数十年にわたり、その成長はインフラ周期、産業拡大、従来型エネルギー需要と密接に結びついてきました。現在もこれらの要因は重要ですが、重要鉱物の戦略的重要性が、資本配分、探査優先順位、地政学的連携を再形成しています。
2025年において、世界の鉱業産業は2兆380億ドル規模と評価されており、2035年まで年平均成長率5.7%で成長すると予測されています。この見通しは、従来型産業材料需要と、電化およびエネルギー転換技術に不可欠な鉱物需要の双方によって支えられた、安定的かつ持続的な拡大を示しています。
二重の需要エンジン
現在の鉱業産業は、二つの並行する需要源によって支えられています。
第一はインフラ主導型需要です。都市化、輸送網、大規模建設プロジェクトは依然として大量の採掘資源を必要としています。新興国における産業成長も、この基礎需要を強化しています。
第二の需要源は比較的新しく、構造的に大きな変化をもたらしています。電動車普及および再生可能エネルギーシステムの拡大により、リチウム、ニッケル、黒鉛、銅の需要が増加しています。これらの鉱物はもはやニッチ商品ではなく、電池製造、電力網拡張、クリーンエネルギー導入の中心的材料となっています。
この二重構造が、一部の従来分野が圧力を受ける中でも、鉱業産業全体の拡大が続く理由となっています。
経済的役割と市場的重要性
鉱業は、金属、鉱物、その他天然資源を採掘し、製造、建設、発電、消費財生産における主要材料を供給します。産業経済の上流基盤として機能しています。
2025年において、鉱業産業は世界国内総生産の1.7%を占めています。その影響は直接生産にとどまりません。重工業、電子機器、自動車製造などの下流産業は、安定した鉱物供給に大きく依存しています。
大規模資本投資、大型操業、世界的流通網が鉱業産業の構造的特徴であり、世界供給網における重要性を強化しています。
セグメント集中とエネルギー関連性
エネルギー転換鉱物への注目が高まる一方で、従来分野は依然として市場価値の大部分を占めています。
石炭、褐炭、無煙炭は2025年に鉱業産業価値全体の47.2%を占めています。これは特に発展途上国において、発電および産業用途における化石燃料の継続的役割を反映しています。
同時に、電池用鉱物および銅関連プロジェクトへの投資は増加しています。この変化は従来分野を排除するものではありませんが、鉱業産業の長期的戦略優先度を再調整しています。
地理的主導性と生産規模
中国は2025年に世界鉱業産業価値の36.0%を占めています。国内産業需要、インフラ規模、確立された採掘および加工能力が、この主導的地位を支えています。
鉱業活動の地理的分布は、資源埋蔵量、規制制度、投資環境を反映し続けています。リチウム、コバルト、希土類埋蔵量を持つ国々は、供給安全保障が政策上の重要課題となる中で、戦略的重要性を高めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342068/images/bodyimage1】
短期的圧力と投資規律
2025年から2035年の成長予測は、2025年7月時点の見通しと比較して0.15%下方修正されています。この調整は、商品価格変動や資本集約型プロジェクトの遅延など、最近の鉱業環境を反映しています。
長期開発期間、価格変動、貿易不確実性により、投資判断はより慎重になっています。特に初期投資が大きいプロジェクトでは、調達戦略がより厳格になっています。