京セラ、リテールテックJAPAN 2026に出展

京セラ株式会社（以下、京セラ）は、東京ビッグサイトで2026年3月3日（火）～6日（金）まで 開催される「リテールテックJAPAN 2026」において、小売業の業務を効率化するDXソリューションを展示しますのでお知らせします。

リテールテックJAPANは、小売・流通業界向けのIT・デジタル技術に特化した国内最大級の専門展示会です。京セラは、本業界が抱える顧客ニーズの多様化や在庫管理の高度化、人員最適化といった課題の解決を目的に、現場業務を支えるスマートフォンやタブレットを活用したソリューションを提案します。前面NFC搭載のWi-Fi®タブレット「KC-T305CN」や、さまざまな業種で活用できるスタンダードスマートフォン「DIGNO® SX4」などを出展。「コンパクトセルフレジ」や「かんたん在庫管理」、「かんたんトランシーバー」など、デモを通してご体感いただけます。この機会にぜひ、当社ブースへお越しください。

■「リテールテックJAPAN」出展概要

※Wi-Fi® は、Wi-Fi Alliance® の登録商標です

※「DIGNO」は、京セラ株式会社の登録商標です