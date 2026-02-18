医療×運動×予防医療 Doctor’s Fitness、「ミニYOBO万博 2025」参画で示す未来の健康モデル
Doctor’s Fitness、「ミニYOBO万博 2025」参画で示す未来の健康モデル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342043/images/bodyimage1】
Doctor’s Fitnessは、2025年8月16日に開催された「ミニYOBO万博 in 大阪 2025」に参画し、医療発の“運動処方箋”を活用した新たな予防医療モデルを発信しました。本リリースでは、当社の参画背景、出展内容、得られた成果および今後の展望について報告します。
参画した背景について
超高齢化・生活習慣病リスクの増大・医療費増加が進む中、「治療」だけではなく「予防」を社会に実装することが急務となっています。Doctor’s Fitnessは、医師が個別に運動を処方する“運動処方箋”を軸に、地域や企業と連携した健康支援モデルを全国で展開してきました。YOBO万博の理念と当社の取り組みが一致し、今回の参画に至りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342043/images/bodyimage2】
YOBO万博での取り組み内容
・当社代表医師が開会挨拶および基調セッションに登壇
・『運動を生活に取り入れるスマートシティ戦略とPHR活用』をテーマに講演
・会場ブースにて運動処方箋モデル、PHR連携、医療的運動支援の紹介
・行政・医療機関・企業担当者とのネットワーキングセッションを実施
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342043/images/bodyimage3】
≪メディア向け注目ポイント≫
・運動を“医療の一部”として捉える新常識の発信
・PHR（Personal Health Record）活用による健康データの見える化
・産官学民連携による予防医療モデルの社会実装
・ 企業の健康経営・自治体の健康政策に直結する実践的アプローチ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342043/images/bodyimage4】
今後の展望について
・自治体・医療機関・企業との共同で“地域版運動処方箋モデル”を拡大
・PHR×運動×医療のデータ連携による効果検証の強化
・メディカルフィットネス拠点の全国展開
・予防医療の普及に向けたイベント・講演活動の継続
