5G/6G・量子通信を支える機能性材料―LNOI・LTOI市場、2031年10.54億ドルへ
絶縁体上のリチウムニオブ酸塩（LNOI）は、シリコンや酸化サファイアなどの絶縁体基板上にリチウムニオブ酸塩（LiNbO?）薄膜を形成した機能性材料である。この構造により、リチウムニオブ酸塩が持つ強誘電性、圧電性、非線形光学特性を集積回路のプラットフォームで発揮可能となる。同様に、絶縁体上のリチウムタンタル酸塩（LTOI）は、リチウムタンタル酸塩（LiTaO?）薄膜を絶縁体基板上に積層した材料であり、高い誘電定数と優れた温度安定性を有し、高周波デバイスや光電デバイスへの応用が期待される。
LNOI と LTOI を中心とする絶縁体上リチウム系材料の市場は、光通信、5G/6G デバイス、量子コンピューティングなどの分野での需要拡大に牽引されて成長を続ける見通しである。具体的には、光ファイバー通信における光モジュレーターの集積化や低消費電力化が LNOI の需要を押し上げており、さらに MEMS（微小電気機械システム）デバイスやセンサー分野での応用展開も進んでいる。一方、LTOI は高周波フィルターやレーダーシステムへの適用が焦点となっており、車載電子機器や衛星通信などの分野での需要が拡大する見通しである。技術面では、薄膜形成プロセスの精度向上と大面積化が課題であるが、現状ではエ pi-STM（エピタキシャル層転写技術）などの革新的製造技術が進展しており、量産コストの低下に向けて道筋が見え始めている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界絶縁体上のリチウムニオブ酸塩（LNOI）とリチウムタンタル酸塩（LTOI）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593610/lithium-niobate-and-lithium-tantalate-on-insulator--lnoi-and-ltoi）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが37.6%で、2031年までにグローバル絶縁体上のリチウムニオブ酸塩（LNOI）とリチウムタンタル酸塩（LTOI）市場規模は10.54億米ドルに達すると予測されている。
図. 絶縁体上のリチウムニオブ酸塩（LNOI）とリチウムタンタル酸塩（LTOI）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341858/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341858/images/bodyimage2】
図. 世界の絶縁体上のリチウムニオブ酸塩（LNOI）とリチウムタンタル酸塩（LTOI）市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、絶縁体上のリチウムニオブ酸塩（LNOI）とリチウムタンタル酸塩（LTOI）の世界的な主要製造業者には、Jinan Jingzheng Electronics、Shanghai Novel Si Integration Technology、NGK Insulatorsなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約95.0%の市場シェアを持っていた。
この業界の成長を支える主な要因として、まず、光電集積回路（PIC）やハイブリッド集積技術の進歩に伴う材料ニーズの高まり、そして5G 以降の通信規格に対応する高周波デバイスの普及、また国際的な半導体サプライチェーンの再編による地域内製造拠点の強化需要が挙げられる。ただし、潜在的な課題として、シリコン光子学や窒化ガリウム（GaN）などの代替材料との競合、また原材料価格の上昇や製造工程の複雑性によるコスト圧力が指摘される。今後、これらの課題を克服するために、材料メーカーとデバイスメーカーによる共同開発が加速する見通しであり、さらに政府による先端技術開発支援政策が業界成長を後押しする可能性が高い。総じて、LNOI と LTOI を核とする絶縁体上リチウム系材料市場は、技術革新と応用拡大により、今後 5～10 年で年平均成長率 10％以上の拡大が見込まれる。
