シームレスなGalaxyカメラ体験によるスムーズなコンテンツ制作

これまでは「写真を昼から夜へと変える」、「食べかけのケーキの欠けた部分のような被写体の欠けた部分を復元する」、「複数の写真をシームレスに１枚に合成する」といったクリエイティブな編集には、プロの技術や長時間の作業が必要でした。今では、次世代のGalaxyカメラ体験を通じて、このようなクリエイティブな編集を、Samsung Galaxyのスマートフォンに向かって言葉で伝えるだけで、わずか数分のうちに思い描く写真を完成させます。





※本リリース内に含まれる動画は、https://news.samsung.com/jp/coming-soon-a-seamless-galaxy-camera-experienceをご覧ください。

Galaxyカメラの次なる進化として、Galaxy史上最高輝度のカメラシステムを基盤に、撮影から編集までをエンドツーエンドで支える、新しい体験を提供します。

モバイルカメラは単なる「撮影」の域を超えつつあります。最新のGalaxy AI機能は、撮影、編集、共有を一つの直感的な体験へと進化させ、高度なクリエイティブ作業をシームレスなプラットフォームに統合します。その結果、アプリを切り替えたり複雑なツールを操作したりする手間がなくなり、より速く、より簡単に、そしてより自然に創造性を発揮できる、スムーズなプロセスが実現します。

この進化の根幹にあるのは、Samsungが掲げる「創造性は技術力や経験によって制限されるべきではない」という信念です。撮影から編集まで、Galaxyカメラは、これまであらゆる可能性を塗り替えてきました。今や、暗所であっても誰もが映画のような映像を制作し、夜空の星の動きを追い、細部まで鮮明な写真を撮影することができます。そして、テキスト・音声・画像などさまざまな形式の情報に対応したマルチモーダルな入力により、思い描くイメージを言葉にするだけで、編集を驚くほど簡単に仕上げることができます。

Galaxy史上最も使いやすく直感的なカメラは、来週、2026年2月に開催されるGalaxy Unpackedで発表されます。どうぞご期待ください。

