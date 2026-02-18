リテルヒューズ、超低電力オムニポーラTMRスイッチ2種 「LF21173TMR」・「LF21177TMR」を発売、磁気センサー製品ポートフォリオを拡大
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は、次世代オムニポーラ磁気スイッチ「LF21173TMR」と「LF21177TMR」を2月中旬に発売します。本製品は、トンネル磁気抵抗（TMR）とCMOS技術をコンパクトなLGA4パッケージに組み合わせ、超低消費電力、優れた磁気感度、高速応答を実現し、コンパクトなバッテリー駆動システムに最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341986/images/bodyimage1】
製品紹介：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6387156404112
「LF21173TMR」と「LF21177TMR」は1.8～5.5Vの広い電圧範囲で動作し、複数の磁気しきい値に対応し、スマートメーター、電子ロック、医療機器、ポータブル民生機器などスペース制約の厳しい用途への実装を容易にします。さらに、従来のホール効果スイッチと比較して大幅に高い感度と低消費電力を実現しており、より小型で、エネルギー効率が高く、長寿命な製品の開発を可能にします。
■TMRのアドバンテージ
磁束によって生成されるホール電圧に依存する従来のホール効果技術とは異なり、TMRセンサーは磁気トンネル接合の抵抗変化を測定し、非常に低い電流レベルでより強力な信号出力を得ることができます。その結果、優れた精度と熱安定性を維持しながら消費電力を抑えたスイッチが実現され、マイクロアンペア単位の電流まで重要となるエネルギー制約の厳しいアプリケーションに最適です。
■主な機能と特長
・超低消費電力により、ポータブル機器のバッテリーの長寿命化に寄与
・高い磁気感度（9～30ガウス）により、小さな磁気も確実に検出
・1.8～5.5Vの広い動作範囲により、柔軟なシステム統合を実現
・高速な応答時間により、正確なリアルタイムセンシングが可能
・コンパクトなLGA4パッケージにより、スペースに制約のある設計に最適
・オムニポーラ動作によりN極・S極のいずれの極性も検出でき、レイアウトの簡素化に寄与
■市場とアプリケーション
・ヘルスケア：持続血糖値モニターとドラッグデリバリーペン
・ビルオートメーション：スマートガスメーター・スマート水道メーター
・民生用電子機器：ロボット家電とポータブル機器
・産業オートメーション：産業用制御と電子ロック
・輸送機器：E-バイク、二輪・三輪車、オフハイウェイ車両
■よくあるご質問：「LF21173TMR」・「LF21177TMR」
1. TMR技術とはどのようなものですか？また、ホール効果センシングとはどう違いますか？
トンネル磁気抵抗（TMR）は、電気抵抗の変化を利用して磁場を検出する技術で、ホール効果センサーに比べて高感度かつ低消費電力が特長です。TMRは、小型デバイスのバッテリーの長寿命化と精度の向上をもたらします。
2. 磁気スイッチの「オムニポーラ」とはどういったものを指すのですか？
オムニポーラスイッチは、N極とS極の両方の磁場に反応します。この特性により組み立て時に磁石の向きや極性の調整が不要となるため、システム設計の簡素化に寄与します。
3. 小型LGA4パッケージにはどのようなメリットがありますか？
