スキルを俯瞰する、視野が広がる！「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）2026年4月12日（日）開催
一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、2026年（令和8年）4月12日（日）、2026年度の初回となる「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を開催いたします。東京都心・日曜日の開催で、全国各地からご参加いただけます。
法令に基づいて手技や手順の評価を行う演習は、自身のスキルを俯瞰することにもつながります。教員になるための公的資格を取得できることはもちろん、日々の業務を振り返り、視野を広げる機会としても活用されている講習会です。
詳細・お申込みは、公式サイト（https://learning.ackk.org/iryotekikea/）をご覧ください。
【開催概要】
●名 称
医療的ケア教員講習会（厚生労働省指定講習会）
●日 時
2026年（令和8年）4月12日（日）
9:30-17:30（9:15開場）
●会 場
JR「水道橋」駅前・東京学院ビル
〒101-0061東京都千代田区神田三崎町3-6-15
（JR水道橋駅西口徒歩1分/東京駅からはJRで10分程度）
●受講料
18,000円（税込）
＊教材費（教えるための要点をまとめたオリジナルテキスト、チェックシート等）を含みます。
●講 師
佐々木由惠（日本社会事業大学元教授・看護師・助産師・社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員）
＊他、実務経験・教育経験ともに豊かな講師陣が担当します。
●対象者
看護師または医師、保健師、助産師の国家資格をお持ちの方を対象とします。手技にブランクのある方も丁寧にフォローしますので、安心してお越しください。
●お申込み
公式サイト上のフォームより先着順に受け付けます。
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
●修了証
厚生労働省指定の様式による修了証を当日の講習後に交付します。試験はありません。
＊当講習会を修了することで、大学・短期大学・福祉系高校・介護福祉士実務者研修等の医療的ケア担当教員や、喀痰吸引等研修「一号・二号」（不特定多数の者対象）の指導講師（指導看護師）になるための公的な資格を得られます。資格は全国共通です。
●感染症対策
状況に応じて必要な感染症対策（十分なスペースを確保した座席配置、教室内の換気、演習用機材の消毒、手指消毒剤の設置、マスク等の着用）を行った上で開催します。
●関連講座
教員としての継続教育に、下記の教育プログラムをお役立ていただけます。
・通信制「実務者研修教員講習会」https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
・「ターミナルケア指導者養成講座」https://learning.ackk.org/0301/
●主 催
一般社団法人知識環境研究会
●お問合せ先
一般社団法人知識環境研究会［教育会］研修事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/
