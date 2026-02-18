野村総合研究所、オンライン商談ソリューション「econy」が ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27017の認証を取得 ～厳格な運用体制による高品質なサービス提供が評価～
株式会社野村総合研究所（以下「NRI」）が提供するオンライン商談ソリューション「econy（イーコニー）」が、2026年1月23日、一般財団法人日本品質保証機構（以下「JQA」）による ISO/IEC 27001 および ISO/IEC 27017の認証を取得しました。
ISO/IEC 27001は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格であり、組織における情報の機密性・完全性・可用性の維持を評価するものです。また、ISO/IEC 27017は、これにクラウドサービス特有の情報セキュリティ管理策が追加された国際規格です。
「econy」は、商談から電子契約までをオンラインで一気通貫に行えるソリューションです。近年のサイバー攻撃の増加を背景に、企業でのセキュリティ要求が一層高まっていることから、NRIではお客様へのさらなる安心感の提供と、ソリューションの品質およびセキュリティレベルの継続的な向上を目的として、本認証の取得に取り組みました。
JQAによる審査では、以下2点が優れている点（グッドポイント）として高く評価されました。
・ システム管理者、運用担当者、監査者などの役割を明確に定め、職務分離の原則に基づいた確実な運用を実践している
・ 外部サービスを組み合わせた構成において、パッチ適用を重要管理項目と位置づけ、厳格なテストとリリース計画に基づく変更管理を行うことで、安定したソリューション品質を確保している
NRIは、今回の認証取得を通じて整備された情報セキュリティ管理体制を基盤とし、econyを高品質かつ信頼性の高いサービスとして今後も提供していきます。今後、ユーザー数の増加が見込まれる中でも確実な運用を継続し、お客様が安心して利用できる業務プラットフォームを目指します。
配信元企業：株式会社野村総合研究所
