「ブラウンダスト2」のマスコットキャラ「ユリまる」のLINEアニメーションスタンプが、日本のLINE Creators Marketではインクルーズの販売アカウントより配信開始！

