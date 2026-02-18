「ブラウンダスト2」のマスコットキャラ「ユリまる」のLINEアニメーションスタンプが、日本のLINE Creators Marketではインクルーズの販売アカウントより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、「ブラウンダスト2 ユリまるスタンプ Vol.1」のLINEアニメーションスタンプを2026年2月18日（水）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342014/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342014/images/bodyimage2】
「ブラウンダスト2」のマスコットキャラ「ユリまる」のLINEアニメーションスタンプが、日本版LINE Creators Marketのインクルーズ販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでも「ブラウンダスト2」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】 ブラウンダスト2 ユリまるスタンプ Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32942874
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■ブラウンダスト2
壮大なストーリーと戦略性の高いバトルが魅力の2DコマンドバトルRPGです。
美麗なドット絵と豪華声優陣による演出、コンソール級のグラフィックがスマートフォンでも楽しめるハイクオリティなゲーム体験を実現。
プレイヤーは複数の「カセット」と呼ばれる物語を自由に選び進めていく形式で、一本の大作RPGのような没入感を味わえます。
現在は、さらにiPhoneやGooglePlayでプレイできる限界を目指したセクシー要素も加わっています。
【OFFICIAL SITE】https://www.browndust2.com/ja-jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/BROWNDUST2_JP
(C)Neowiz ＆ GAMFS N Inc.
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
