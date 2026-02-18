札幌国際大学（学長 蔵満保幸）は、2026年2月18日（水）付で、株式会社北洋銀行清田区役所前支店様（支店長 赤星宏光様）と「札幌国際大学と北洋銀行清田区役所前支店の連携協力に関する協定」を締結いたしました。

本協定は、清田区が目指す「にぎわいあるまちづくり」および「区民生活の向上」に資する取り組みを推進するため、相互に連携・協力を行い、地域社会への貢献を一層強化することを目的とするものです。

本学および北洋銀行は、それぞれ清田区と連携協定を締結しており、本協定の締結により「清田区×札幌国際大学×北洋銀行」による実質的な官学金三者連携体制が構築されます。これにより、地域課題の解決や地域活性化に向けた取り組みを、より実効性の高い形で推進してまいります。

本学においては、地域と連携した実践的な学びの機会を創出するとともに、学生が地域社会の一員として主体的に関わる教育活動を展開してまいります。金融機関との連携により、地域経済の視点を取り入れた取り組みを進めることで、地域に根ざした人材育成と持続可能なまちづくりへの貢献を目指します。

包括連携協定調印式

（１）日時：2026年2月18日（水）

（２）場所：北洋大通センター 7階 小会議室



写真左：本学蔵満大学長、右：北洋銀行清田区役所前支店赤星支店長





写真左から本学蔵満大学長、札幌市清田区浅山区長、北洋銀行清田区役所前支店赤星支店長



連携事項

（１）清田区に人の流れを取り込む「にぎわいづくりの拡大」に関する事項

（２）清田区の魅力を磨き、認知度を高める「区内外への情報発信」に関する事項

（３）大学生向けの金融教育、清田区民の金融リテラシー向上に関する事項

（４）清田区が主催するイベントや行事への共同参画に関する事項

（５）その他両者の協議により定める事項