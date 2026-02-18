【コンテンツAIO/LLMO支援サービス】世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団／東京SEOメーカーAIO戦略室が、生成AIの思考構造に最適化する「コンテンツLLMO対策」の新サービスを開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342116/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、【コンテンツAIO/LLMO対策支援サービス】を開始しました。
AIに“読まれ、理解され、引用される”コンテンツへ。
生成AIの思考構造に最適化する
― コンテンツLLMO対策
「コンテンツLLMO対策」とは、生成AIの質問分解（クエリファンアウト）を前提に、自社コンテンツをAIに理解・引用されやすく最適化する施策です。
弊社ではこれを「クエリファンアウト型トピッククラスター」（商標登録中）と定義し、生成AIの思考プロセスに沿ったコンテンツ設計を行います。
≪こんなお悩みありませんか？≫
?ChatGPTやAI検索の回答に自社情報が出てこない。
→検索結果ではなくAIの回答で選ばれていないことが不安。
?自社制作コンテンツが、AIに正しく引用されていない。
→内容ではなく「構造」の問題なのでは、と感じている。
?AI Overviewsや生成AIの影響で今後の集客が不安。
→これまでのSEO施策が、これからも通用するのか不安を感じている。
?LLMO対策の何から手を付ければいいのか分からない。
→従来のSEOだけで本当に十分なのか、判断できずにいる。
◎コンテンツLLMOとは
コンテンツLLMOとは、生成AIが質問を分解しながら回答を生成する「クエリファンアウト」の仕組みを前提に、AIに正しく理解・要約・引用されやすいコンテンツ構造へ最適化する考え方です。
その中核となる手法が、「クエリファンアウト型トピッククラスター」です。
「クエリファンアウト型トピッククラスター」は、東京SEOメーカー（運営：アドマノ株式会社）が日本で初めて企画・商品化したコンテンツLLMOの手法です。
クエリファンアウト型トピッククラスターとは、生成AIが1つの質問から派生させる多数のサブクエリを想定し、それらを体系的に網羅・整理するコンテンツ設計手法です。
広範なテーマを扱うピラーページを中心に、AIが予測する多様な検索意図ごとにクラスターページを作成し、それぞれを内部リンクで相互につなげることで、AIにも人にも理解しやすい情報構造を構築します。
体系化したクエリファンアウト型トピッククラスターの詳細は非公開ですのでご依頼のお客様だけ実装が可能です。
通常のトピッククラスターは、検索キーワードを軸に記事をまとめ、検索エンジンでの評価を高めることを目的としていましたが、クエリファンアウト型トピッククラスターは、生成AIが質問を分解して回答を作る仕組みを前提に、複数の検索意図に対応する情報を構造的に設計します。
検索順位だけでなく、AIの回答文脈で理解・引用されやすくなる点が、通常のトピッククラスターとの最大の違いです。
【特徴】
?クエリファンアウト型トピッククラスター
→生成AIは、ユーザーの1つの質問を起点に、比較・理由・手順・注意点などの複数のサブクエリを同時に展開しながら回答を生成します。私たちはこの仕組み（クエリファンアウト）を前提に、ピラーページとクラスターページを体系的に設計。AIが探索・統合しやすい情報構造そのものを構築します。単一の記事やキーワードではなく、トピック全体でAIの回答空間を押さえる設計が、引用・推薦につながる成果を生み出します。
