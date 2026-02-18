金沢工業大学、学生主導の「サイバーセキュリティ・クリニック」を推進 ― 生成AI時代のサイバーリスクに対応し、地域の中小組織を支援 ―







情報デザイン学部（経営情報学科・環境デザイン創成学科）の狩野剛研究室、平本督太郎研究室、池田梨花研究室及びSDGs推進センター（所長：平本督太郎）は、地域の中小企業や市民団体を対象に、サイバーセキュリティおよびAI活用を実践的に支援する「サイバーセキュリティ・クリニック」を推進します。

本プロジェクトは、The Asia Foundation（アジア財団）およびGoogle.orgが支援するAPAC Cyber Security Fund※がアジア各国で実施するプログラムとの連携プロジェクトです。日本では金沢工業大学が最初のパートナー大学となっています。本取り組みは、学生がファシリテーターとして地域組織に伴走し、生成AI活用とサイバーセキュリティ対策を同時に支援する、日本でも先進的な大学拠点型プロジェクトです。

近年、生成AIの急速な普及やDX化に伴い、大企業のみならず中小企業においても業務へのAI活用は避けては通れない課題となっています。一方で、ランサムウェアやフィッシング詐欺、なりすましといったサイバーリスクは年々高度化しています。企業へのヒアリングからは、「AI活用には関心があるが、セキュリティ面が不安で導入に踏み切れない」といった声も多く聞かれています。

教育面では、金沢工業大学の強みである実践教育とゲーミフィケーションを活かし、サイバー攻撃と防御を体験的に学べる教材や、生成AIの業務活用をテーマとした参加型ワークショップを統合した新しい教育コンテンツを開発します。SDGs推進センターの若手研究員が経営するSDGs×ゲーミフィケーションの専門会社である株式会社LODUとも連携をしながら取り組みを進めていきます。これにより、地域の中小企業や市民団体のセキュリティ意識とAI活用能力の向上を図ります。

また、ファシリテーターとして活動する学生にとっても、本プロジェクトは大きな学びの機会となります。学生は技術的知識に加え、地域組織との対話を通じたコミュニケーション力や課題解決力を実践的に身につけ、社会実装を意識した人材へと成長することが期待されます。

金沢工業大学は、「自ら考え行動する創造的探究・実践人材の育成」という教育理念のもと、社会課題と直結した実践教育を推進しています。本サイバーセキュリティ・クリニックを通じて、生成AI時代における地域の安全と持続可能なデジタル活用を支えるとともに、次世代人材の育成に貢献してまいります。







※APAC Cyber Security Fundについて

APAC Cyber Security Fund （APAC サイバーセキュリティ基金）は、Google のフィランソロピー部門である Google.org の支援を受け、The Asia Foundation（アジア財団：アジア太平洋地域における最も困難な社会的、経済的課題の解決に取り組む国際的な非営利団体）が実施する取り組みです。アジア太平洋地域における包摂的で持続可能なサイバーセキュリティ・エコシステムの構築を目的としています。



サイバーハイジーン（基本的なセキュリティ対策）トレーニング、政策研究、ステークホルダーの連携を通じて、同プログラムは中小企業、非営利団体、ソーシャルエンタープライズのサイバー・レジリエンス強化を支援します。



また、地域のサイバーセキュリティ人材を育成しアウトリーチを拡大するため、20 以上の大学にサイバークリニックを設立するなど、長期的な能力構築にも投資しています。

この取り組みは、オーストラリア、バングラデシュ、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、ベトナムの 13 カ国で展開されています。

（APAC Cyber Security Fund WEBページ https://apaccyberfund.com/ より翻訳）

















