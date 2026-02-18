高級冷凍ポテト製品のグローバルリーダーであるベルギーは、2026年3月10日(火)～13日(金)に東京ビッグサイトで開催される「FOODEX JAPAN 2026(第51回国際食品・飲料展)」に参加いたします。会場では、展示を通して世界的トップクラスの品質と革新性を披露いたします。また、会期を通じて、ベルギーが誇る代表的な冷凍フライドポテト製品の試食を終日提供いたします。※

FOODEX JAPAN 2026に向け、調整窓口はフランドル農産物販売委員会(VLAM)が担当いたします。なおVLAMは、フランドル地域で生産される農産食品の国際プロモーションを全面的に支援しています。

※ 試食は無くなり次第終了









【開催概要】

● 開催日 ： 2026年3月10日(火)～13日(金)

● 開催場所 ： 東京ビッグサイト

西展示棟 ホール 1 10:00-17:00(最終日16:30まで)

● ブースNO.： W1-JJ04

● 公式HP ： https://www.jma.or.jp/foodex/





過去出展時の様子





FOODEX JAPAN 2026では、Agristo、Clarebout Potatoes、Ecofrost、Global Fries、Pomuniといったベルギーを代表する5大ポテト輸出企業がそれぞれの自社製品を展示予定です。各企業は日本の輸入業者に対してヨーロッパならではの品質、安定性、革新性を訴求していく方針です。また会場では終日試食会を実施し、来場者は多彩なポテト製品を味わいながら、その豊かな風味や品質を実際に体感することができます。





小さな国土にもかかわらず、ベルギーは加工ポテト製品に関しては世界有数の輸出国です。その背景には、深く根付いた食文化、厳格な欧州品質基準、そして最先端の加工技術があります。これらの利点は、目利きのシェフやホテルグループ、ファストフードチェーンの経営者にとって重要な判断材料となります。





日本の冷凍ポテト製品輸入は10年以上にわたり増加の一途を辿っており、多様化と競争の激化が進んでいますが、ベルギーは同製品の主要輸出国としての地位を維持しています。2024年には7億7,500万ユーロ相当の冷凍ポテト製品が日本にも輸入され、ベルギーは第4位の輸出国となりました。





ベルギーは長年、欧州におけるジャガイモ輸出の第一線に位置してきましたが、現在では世界的な展開を拡大しつつあります。ベルギーの加工ポテト輸出のうち、ほぼ半数(45％)は欧州域外向けで、中でもアジアが急成長市場として台頭しています。東アジア・東南アジア地域のみを考慮すると、ベルギーはほぼ全ての主要国に輸出を展開しており、加工ポテト世界輸出量の8％が同地域向けとなっています。この割合は過去数年間で着実に増加傾向にあります。こうした強みと拡大する市場シェアを背景に、ベルギー産冷凍ポテト製品は、日本を含む世界中のシェフ、レストラン経営者、外食産業関係者の間で確固とした支持を広げつつあります。









■日本：挑戦的で複雑な市場

2024年、日本はベルギーから加工ポテト製品を42,777トン以上輸入し、その価値は125億円(6,800万ユーロ)を超えました。しかしインドと中国が勢力を伸ばす中、日本のベルギー産加工ポテト製品輸入額は前年比で減少しています。2022年以降、中国とインドの市場シェアは大幅に増加し、米国のシェア減少と対を成しています。このように市場競争が激化する中でも、ベルギーの輸出企業は、味・品質・職人技へのこだわりが、日本の輸入業者との長年のパートナーシップ継続を確固たるものにすると確信しています。









■ベルギー産フライドポテトの文化的意義

世界的に有名なベルギー産のジャガイモを語る上で、真っ先に挙げられるのは「ベルギーフライ(フライドポテト)」です。これはベルギーの国民食でありながら、国際的にも大人気の定番料理です。ベルギーの食文化を代表するフライドポテトは同国に深く根付いており、家族経営の小さな屋台「Frietkot(フリットコット＝フライドポテト専門店)」で楽しむ伝統は、同国の無形文化遺産の一部として正式に認定されています。

また、ベルギーの加工食品業者が手掛ける製品はフライドポテトだけにとどまりません。その製品ラインにはコロッケ、マッシュポテト、テイタートッツ(すりおろしたジャガイモを小さく丸めて揚げたもの)、ハッシュドポテトなども含まれ、多彩なメニューが要求される日本の活気ある食文化においても、満足いただけるよう考案されています。サイドディッシュとして、または創造的なメインディッシュとして使用される場合でも、ベルギー産冷凍ポテトは、その優れた味と均一性で、厨房の効率化とお客様の満足度を支えています。









■家族経営を基盤に、サービス精神でまい進

ベルギーを代表するポテト加工業者の多くは、信頼性、柔軟性、お客様へのサービスを基盤とする家族経営企業です。この人間味あふれるアプローチにより、ベルギーの輸出業者は世界中のバイヤーと長期的なパートナーシップを築き、市場固有のニーズに応えるカスタマイズされたソリューションを提供しています。

ベルギーは、伝統、革新性、そしてグローバルな視野をもって、加工ポテト分野における基準を継続的に確立しており、世界中の輸入業者、流通業者、外食産業のリーダーたちから厚い信頼を得ています。

FOODEX JAPAN 2026への出展は、欧州産加工ポテト製品の普及を目的としたアジア全域での大規模キャンペーンの一環であり、その柱は「高品質」「プレミアムな味わい」「持続可能性」の三つになります。本キャンペーンは欧州連合(EU)の共同出資により実施され、日本を含む国際市場のニーズに対する絶え間ないコミットメントを体現しています。









■FOODEX JAPAN 2026への出展について

2026年3月10日(火)～13日(金)、東京ビッグサイト(東京国際展示場)のブース番号「W1-JJ04」で、ベルギーのポテト専門家が皆様のご来場をお迎えします。どうぞ心ゆくまで世界最高水準の冷凍製品をご体験ください。FOODEXは国内最大級の年次専門商談展示会であり、食品・飲料、ホテル、外食産業分野の国内外ブランド、意思決定者、業界専門家が一堂に会します。





詳細については公式ウェブサイトをご覧ください： belgianpotatoproducts.eu









■フランドル農産物販売委員会(VLAM)について

フランドル農産物販売委員会(VLAM)はベルギー国内外におけるフランドル地域の農業、園芸、漁業、食品産業の製品・サービスの販売促進、付加価値向上、消費拡大、イメージ向上を推進する非営利組織です。VLAMは、産業界およびフランドル政府の委託を受け、食品サプライチェーン関係者との積極的な連携に尽力しています。