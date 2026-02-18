株式会社ＮＴＴデータ イントラマート(本社：東京都港区、代表取締役社長：中山 義人、以下 イントラマート社)は、不二越機械工業株式会社(本社：長野県長野市、代表取締役社長：市川 大造、以下、不二越機械工業社)がエンジニアリングチェーン(製品の企画・開発、設計、製造、アフターサービスまでの一連の業務プロセス)の全体最適化を目的に、イントラマート社のエンタープライズ・ローコードプラットフォーム※1「intra-mart」を共通基盤として採用したことを発表します。

「一品一様」のモノづくりを支える業務をintra-mart上で一元管理することで、業務のデジタル化とプロセス改革を推進し、業務スピードの向上や属人化の解消を実現しています。









■intra-mart導入の背景

長野市に本社を置く不二越機械工業社は、半導体製造装置の分野において高い技術力を強みに、顧客要望に応じた「一品一様」のオーダーメイドのモノづくりを長年にわたり行っています。一方で、エンジニアリングチェーン全体において、アナログな部門間の情報連携や、図面・申請書類の紙・Excel運用によるリードタイムの長期化に加え、業務ノウハウの属人化という課題が顕在化していました。

こうした課題を受け、業務のデジタル化にとどまらず、業務プロセスの抜本的な改革を推進。全体最適なエンジニアリングチェーンを一元管理する「装置情報共有システム」の共通基盤として、intra-martを採用しました。





本システムの概要図





■intra-martを選んだ理由

・安定した実績に基づく、運用の信頼性

・業務プロセスの変化に対応可能なワークフロー設計

・エンジニアリングチェーン全体を見据えた、導入／開発を支援するパートナー体制

・一品一様の業務に対応できるアプリケーションの柔軟性









■intra-martの導入による効果

・経費・旅費精算業務の約8割をデジタル化

・受注プロセスまでの情報を一元管理し、業務スピードを向上

・転記作業の削減によるミス低減

・社員の意識変革と世代間のコミュニケーション活性化





なお、本システムの導入・開発にあたっては、イントラマート社のシルバーパートナーである、炭平コンピューターシステム株式会社( https://www.scsc.co.jp/ )がトータルに支援しています。





不二越機械工業社は今後、蓄積されたデータを活用し、全社で統一された指標に基づくデータドリブン経営の実現と、さらなる競争力強化を目指しています。イントラマート社は引き続き、製品・サービスの強化を図るとともに、お客さまの業務プロセス改革の実現を支援してまいります。









■本事例の詳細は当社ホームページをご覧ください。

https://www.intra-mart.jp/case-study/006473.html













※1：エンタープライズ・ローコードプラットフォームは、企業内に存在する様々な業務システムを同一のプラットフォーム上に集約し、最新のデジタル技術を活用することで、IT投資の効率化と業務プロセスの最適化・標準化を実現します。さらに、業務プロセスのフルオートメーション化をサポートする機能とAPIコンポーネント群を多数取り揃えており、スピーディかつ柔軟なローコードアプリケーション開発を可能にします。グループ企業全体での共同利用はもちろん、クラウド利用も可能です。

https://www.intra-mart.jp/whats.html









■株式会社ＮＴＴデータ イントラマートについて

株式会社ＮＴＴデータ イントラマートは、Web システム構築のための商用フレームワーク製品「intra-mart」の開発および販売を中心に事業展開しています。1998 年より、当社が企画、開発した独自のシステム開発フレームワーク、業務コンポーネント群、アプリケーションシリーズは、2025年3月末時点で11,900社を超える企業へ導入されており、200社以上のパートナーと共に、システム構築、コンサルティング、教育、運用支援に至るまでのトータルソリューションを提供しています。





社名 ： 株式会社ＮＴＴデータ イントラマート

代表者 ： 代表取締役社長 中山 義人

設立 ： 2000年2月

資本金 ： 7億3,875万円

売上高 ： ＜連結＞118億2,900万円(2025年3月期)

従業員数： ＜連結＞483名(2025年3月末時点)

事業内容： 「intra-mart」の企画・開発・販売・保守およびその導入に

関するコンサルティング・システム開発

・教育の提供。

HP ： https://www.intra-mart.jp/









■本件に関するお問い合わせ先

企業・一般の方

株式会社ＮＴＴデータ イントラマート

セールス&マーケティング本部

E-mail： contact@intra-mart.jp





※「intra-mart」は株式会社ＮＴＴデータ イントラマートの登録商標です。

※その他記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の商標、又は登録商標です。