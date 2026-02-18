ホノルルセンチュリーライド受付事務局(東京都港区)は、2026年9月27日(日)にハワイ・オアフ島で開催される世界有数のリゾートライドイベント「ホノルルセンチュリーライド2026」(主催：ハワイ・バイシクリング・リーグ)の参加ライダー募集を開始いたしました。





ホノルルセンチュリーライド(1)スタート





「センチュリーライド」とは、100マイル(約160km)のロングライドを思い思いのスタイルで楽しむことが可能です。ホノルルのカピオラニ公園をスタート・フィニッシュ地点とし、25マイル(約40km)から100マイル(約160km)までの4種類の走行距離から選択可能。一定時間内の完走を目指しながら、各自のペースで絶景のコースを楽しめるファンライドイベントです。





自転車で向かうオアフ島北東部は、一般的な観光ルートでは訪れる機会が少なく、美しい海岸線やジャングルなど“自然体のハワイ”を堪能できるルートが魅力です。本格派ライダーの憧れである一方、初心者、ファミリー、シニアまで、体力や経験に合わせてどなたでも参加いただけるイベントとして毎年人気を集めています。





昨年より走行可能となったハナウマ湾を望むルートは、息をのむオーシャンビューが参加者から高い評価を得ています。今年も引き続き同ルートの走行が可能で、25マイルの折り返し地点・サンディビーチへ向かう海岸沿いのハイウェイ区間では、短い距離を選ぶライダーでもハワイならではの壮大な海の景色を存分にお楽しみいただけます。





ホノルルセンチュリーライド(2)





ホノルルセンチュリーライドは、1981年から開催されているハワイ最大級かつ歴史あるサイクリングイベントです。今年も多彩な企画をご用意し、誰もが楽しめる自転車の祭典として実施いたします。関連イベントとして、より短い距離を楽しめる「ホノルル・アロハファンライド」や、急勾配の坂に挑戦する「ヒルクライムチャレンジ」なども開催予定です。





大会当初から受け継がれているアクティビティ × 自然 × 異文化交流 というアドベンチャーツーリズムの要素をさらに強化、ファンライドを通じて地域の文化と自然を体験できる場を創出します。スタートとフィニッシュ地点となるカピオラニ公園では、参加ライダーだけでなく、ローカルの方々や観光客、ファミリーも楽しめるフードマルシェやエンターテインメントフェスも実施予定です。





また、好評の「VIPエントリー」を今年も募集します。盛りだくさんの特典がセットになっており、エントリー料金に加え、大会オリジナルのバイクジャージやバッグ、大会レセプションパーティーへの参加、VIPテントの利用などがパッケージとなっています。





2003年より日本事務局での募集を開始したホノルルセンチュリーライドには、例年多くの日本人ライダーが参加しており、昨年は総勢約1,200名のうち約300名が愛車とともに日本から参加しました。本大会のエントリーは、スポーツイベント参加申し込みサイト「スポーツエントリー」にて 2026年9月4日(金)まで受け付けています。





イベントの詳細、エントリー方法や楽しみ方、ツアー情報などは、順次公式サイトでご案内していきます。

https://globalride.jp/honolulucenturyride/









■ 開催概要 ■

大会名称 ： ホノルルセンチュリーライド2026

公式サイト ： https://globalride.jp/honolulucenturyride/

開催日時 ： 2026年9月27日(日) ※ハワイ州現地時間

スタート 午前6時15分(予定)

フィニッシュゲートクローズ 午後5時

主催 ： Hawaii Bicycling League( https://www.hbl.org )

コース ： カピオラニ公園をスタートし、オアフ島の東海岸を北上、

スワンジービーチパークのエイドステーションで折返して

カピオラニ公園でフィニッシュ

距離 ： 25マイル(約40km)、50マイル(約80km)、75マイル(約120km)、

100マイル(約160km)

記念品 ： 2026参加Tシャツ又はトートバック、

完走証(完走者のみ)

関連イベント ： ホノルル・アロハファンライド、ヒルクライムチャレンジ、

ランバイク体験会(キッズ向け)などを予定。

参加資格 ： 年齢制限無

但し、大会当日の年齢が18歳未満の方は保護者の承諾が必要

15歳以下の方は保護者の同伴、

5歳以下の方は保護者との同乗が必要

申込方法 ： スポーツイベント参加申し込みサイト 「スポーツエントリー」より

オンライン申込

https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/104026

エントリー料 ： 第1期受付期間：2026年5月31日(日)まで

第2期受付期間：2026年6月1日(月)～2026年9月4日(金)









■一般エントリー

【大人(大会当日年齢が18歳以上)】

＜割引なし＞

第1期：\21,000

第2期：\24,000

＜グローバルライド会員*(グローバルライドメルマガ登録の方)＞

第1期：\19,000

第2期：\22,000





【子供 大会当日年齢が17歳以下】

第1期：\7,000

第2期：\9,000









■VIPエントリー

【大人(大会当日年齢が18歳以上)】

＜割引なし＞

第1期：\53,000

第2期：\56,000

＜グローバルライド会員*(グローバルライドメルマガ登録の方)＞

第1期：\45,000

第2期：\48,000





＊グローバルライドについては、グローバルライド・オフィシャルサイト( https://globalride.jp/ )をご覧ください。









■VIPエントリー特典について

VIPエントリーには以下が含まれます

● エントリー料金

● ホノルルセンチュリーライド2026 オリジナルバイクジャージ

● ウェルカムパーティーへの参加(9月25日開催予定)

● スタート前軽食サービス

● VIPフィニッシャーテント利用

● 完走証ラミネートサービス ほか









■ハワイでのレイトエントリー料金

2026年9月25日(金)、26日(土)、27日（大会当日早朝）：大人＄150、子供＄60(予定)

＊ホノルルセンチュリーライド2026参加Tシャツは数に限りがございます。

レイトエントリーについては、ご希望のサイズ含めTシャツがご用意できない場合がございます。





＜JAL便ご利用特典＞

ハワイ渡航にJAL便をご利用の方には、ひとり1台の自転車運搬無料サービスを予定しています。詳細は決定次第公式サイトでご案内いたします。









■ハワイ・バイシクリング・リーグ(HBL)について

HBLは、1975年にハワイの自転車愛好家グループによって設立された非営利団体です。

「Ride Aloha」という理念に基づき、ハワイにおける自転車の教育・啓蒙活動やイベントの開催、行政との連携などを通して、レクリエーション、スポーツ、日々の交通の手段として自転車の普及と安全を推進しています。









■グローバルライドについて

「自転車で世界はもっと楽しくなる！」ことを目的に、自転車を通して世界と日本国内の人と人、街と街を繋げ、自転車と関わるすべての人がより楽しく豊かな気持ちになれるよう、グローバルなライドライフを発信するWEBメディア( https://globalride.jp/ )です。毎年5月上旬にニューヨークで開催される「BIKE NEW YORK(FBBT)」、9月下旬に開催される「ホノルルセンチュリーライド」など、世界のサイクルイベントを紹介しています。登録無料のグローバルライドメンバーになると、グローバルライドのオリジナルグッズや提携ライドイベントのグッズ販売のお知らせや、会員向けのキャンペーンのお知らせが届くほか、一部の提携イベントのエントリー料が割引も受けられます。









■バイクニューヨーク2026(TD Five Boro Bike Tour)エントリー受付中！

【開催日】

2026年5月3日(日)

【スタート時間】

7:30(予定)

【申込期間】

2026年4月12日(日)まで

【申込先】

スポーツエントリー https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/104054

【日本事務局公式サイト】

https://globalride.jp/bikenewyork/

【エントリー費】

スタンダードエントリー ： \38,000

スタンダードエントリー / グローバルライド割引： \36,000

VIPエントリー ： \85,000

VIPエントリー / グローバルライド割引 ： \83,000

【VIPエントリー特典】

1. 最前列エリアからのスタート

2. 2026年大会公式ジャージ(2種類から選択、Primal社製)

3. マンハッタンポーテージの大会限定メッセンジャーバッグ

4. スタートエリアでのビュッフェ式朝食

5. タイムトライアル(米国最長の吊橋、ヴェラザノブリッジ・クライム)

6. フィニッシュ後のVIPラウンジ利用とグルメランチ





バイクニューヨーク(1)





■一般の方からのお問い合わせ先

ホノルルセンチュリーライド受付事務局

E-mail： hcr@hm-a.tokyo