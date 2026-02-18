アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇)は、3月12日に開催される、SB C&S株式会社(ソフトバンクのグループ企業)主催の最新AI(人工知能)ソリューションを一堂に集めた展示・体験型イベント「AI Frontline(エーアイ フロントライン)」(URL： https://seminar.jp/cas-ai-frontline/?id=P0036 )に出展いたします。





「AI Frontline」





近年、生成AIの活用はあらゆる業種で急速に拡大しています。その一方で、クラウド上での生成AI運用には、以下の3つの主要な課題が指摘されています。





・個人情報・機密情報の取り扱いにおけるセキュリティリスク

・インターネット経由による応答遅延

・従量課金による運用コストの増大





これらの課題を解決するため、当社はリモートアクセスインフラ「リモートPCアレイ」の先進技術を活用し、オンプレミス環境で生成AIを低コスト・安全・効率的に運用できる新プラットフォーム「AIエッジ・サーバ」の開発意向表明を2025年12月10日に発表いたしました。

この度、当該製品の製品名称を「Edge AI Array(エッジAIアレイ)」とし、開発を進めております。





今回出展するAI Frontlineでは、「Edge AI Array」のプロトタイプと、その基盤上で動作するバーチャルヒューマン※のデモンストレーションを実施し、オンプレミスAIの可能性をご覧いただけます。

「Edge AI Array」は、2U筐体内に最大5台のNVIDIA製GPU(AI向け)を搭載したLLM/RAG用サーバと、複数のボット用サーバ(フロントエンド処理)を一筐体で構成。バーチャルヒューマンに最適なプラットフォームを提供します。





当社は、お客様の環境に最適なAIエッジ・ソリューションの開発を進め、安全かつ効率的なオンプレミスAI基盤の構築をご支援いたします。当製品とサービスを通じて、新たにAI事業への参入を推進してまいります。





※バーチャルヒューマン：AI技術を駆使して作られた仮想の人間キャラクター









■展示会概要

名称 ： AI Frontline

日時 ： 2026年3月12日(木)9：30-18：00(受付期間：8：30-17：30)

場所 ： ベルサール汐留(東京都中央区銀座8丁目21-1)

参加費： 無料(事前登録制)

主催 ： SB C&S株式会社

イベントの詳細・事前登録

https://seminar.jp/cas-ai-frontline/?id=P0036









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、 ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。

東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】