うるおい成分スクワラン配合のクレンジングに、ラベンダーの香りが限定で登場！2026年4月20日(月)より数量限定発売『スクワクレンジング(ラベンダー)』
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、定番のメイク落としにラベンダーの香りをプラスした『スクワクレンジング(ラベンダー)』を2026年4月20日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。
『スクワクレンジング(ラベンダー)』はハイビスカス花エキス、ムラサキ根エキス、スクワランなどのうるおい成分を配合。肌をやわらげ、角栓(毛穴に詰まった皮脂)を洗い流しやすくします。とろみのあるオイルなのでメイクとよくなじみ、すっきり落ちるのにつっぱらず、洗いあがりはつるつるの感触です。濡れた手でも使用でき、肌に負担をかけずにメイクをしっかり落とします。ダブル洗顔※2不要。天然ラベンダー精油※1の香りで、クレンジングしながらリラックスタイムをお過ごしいただけます。
『スクワクレンジング(ラベンダー)』 2,200円(税込)
≪商品概要≫
商品名 ： スクワクレンジング(ラベンダー)
容量・価格： 120mL 2,200円(税込)
商品特長：
◎うるおい成分スクワランを贅沢に配合。スクワランが肌をやわらげ、角栓(毛穴に詰まった皮脂)を洗い流しやすくします。毛穴の開き、小鼻の黒ずみ対策にもおすすめです。
◎素早く水を吸収し内包するオイルなので、濡れた手でも使用可能です。
◎クレンジング時の摩擦を減らし、肌に負担をかけずにメイクを落とすことにより、カサつきや肌荒れの予防にも役立ちます。ポイントメイクもしっかりと落とします。
◎とろみのあるオイルを配合しているので、メイクなじみが抜群。
◎ダブル洗顔不要。
◎ラベンダーの心地よい、さわやかで優しい香りに包まれながら肌のお手入れができます。
使用方法：
適量(2～3プッシュ)を直接手に取り、顔全体に伸ばし、メイクとよくなじませ、水またはぬるま湯で洗い流します。ダブル洗顔なしでOKです。
※なくなり次第、終了となります。
※1 ラベンダー油 ※2 クレンジングの後、さらに洗顔料で洗うこと
≪無添加主義(R)≫
ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。
ハーバーが守り続ける「5つの無添加」
□お客様からのお問い合わせ先
ハーバー研究所
フリーダイヤル： 0120-82-8080
URL ： https://www.haba.co.jp/