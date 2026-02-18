株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、定番のメイク落としにラベンダーの香りをプラスした『スクワクレンジング(ラベンダー)』を2026年4月20日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。

『スクワクレンジング(ラベンダー)』はハイビスカス花エキス、ムラサキ根エキス、スクワランなどのうるおい成分を配合。肌をやわらげ、角栓(毛穴に詰まった皮脂)を洗い流しやすくします。とろみのあるオイルなのでメイクとよくなじみ、すっきり落ちるのにつっぱらず、洗いあがりはつるつるの感触です。濡れた手でも使用でき、肌に負担をかけずにメイクをしっかり落とします。ダブル洗顔※2不要。天然ラベンダー精油※1の香りで、クレンジングしながらリラックスタイムをお過ごしいただけます。





『スクワクレンジング(ラベンダー)』 2,200円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： スクワクレンジング(ラベンダー)

容量・価格： 120mL 2,200円(税込)





商品特長：

◎うるおい成分スクワランを贅沢に配合。スクワランが肌をやわらげ、角栓(毛穴に詰まった皮脂)を洗い流しやすくします。毛穴の開き、小鼻の黒ずみ対策にもおすすめです。

◎素早く水を吸収し内包するオイルなので、濡れた手でも使用可能です。

◎クレンジング時の摩擦を減らし、肌に負担をかけずにメイクを落とすことにより、カサつきや肌荒れの予防にも役立ちます。ポイントメイクもしっかりと落とします。

◎とろみのあるオイルを配合しているので、メイクなじみが抜群。

◎ダブル洗顔不要。

◎ラベンダーの心地よい、さわやかで優しい香りに包まれながら肌のお手入れができます。





使用方法：

適量(2～3プッシュ)を直接手に取り、顔全体に伸ばし、メイクとよくなじませ、水またはぬるま湯で洗い流します。ダブル洗顔なしでOKです。





※なくなり次第、終了となります。





※1 ラベンダー油 ※2 クレンジングの後、さらに洗顔料で洗うこと









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





□お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/