2021年にソロアーティスト活動を始め、今年で５年目を迎えた岩橋玄樹。メジャー1stシングル「Dangerous Key」が、オリコン週間シングルランキング（2026/2/23付）で3位に輝いた。岩橋は「メジャー1stシングルが3位になれたのは、本当に心の底から嬉しいですし、これまでファンの皆様と共に歩んで来た道のりがしっかりとまた一つ歴史に刻まれました。これまで嬉しい事や悔しい事もありましたが、決して諦めない。という気持ち。そして全ての事が当たり前じゃない。という気持ちを常に心に刻み、ファンの皆様へ感謝の気持ちと共に走ってきました。これからも”岩橋玄樹”を応援して良かったと皆様に思って頂ける人生を一生懸命に歩んでいきますので、よろしくお願いします。皆さんは僕の誇りです。Thank you so much.」と、支えとなったファンへの感謝を語った。「Dangerous key」は、数百曲のデモの中から岩橋自身が選び、歌詞、アレンジ、構成に至るまでこだわり抜いた作品。岩橋玄樹の新たな挑戦を飾るに相応しいロックナンバーに仕上がっている。

リリース情報

2026年2月11日（水）発売Major 1st Single「Dangerous Key」▽サブスク配信中https://genkiiwahashi.lnk.to/Dangerous-Key▽オンライン購入はこちらからhttps://genkiiwahashi.lnk.to/20260211_cd【FC盤】シングルCD+DVD+写真集価格：\6,600(税抜価格\6,000)／TEI-340＜CD収録内容＞1. Dangerous Key2. Find A Way3. Dangerous Key instrumental4. Find A Way instrumental＜DVD収録内容＞1. Dangerous Key Music Video2. Dangerous Key Making Movie

【初回限定盤】シングルCD+DVD価格：\2,200(税抜価格\2,000)／TECI-989＜CD収録内容＞1. Dangerous Key2. Find A Way3. Dangerous Key instrumental4. Find A Way instrumental＜DVD収録内容＞1. Dangerous Key Music Video2. Dangerous Key Making Movie

【通常盤】シングルCD価格：\1,500(税抜価格\1,364)／TECI-990＜CD収録内容＞1. Dangerous Key2. Find A Way3. Dangerous Key instrumental4. Find A Way instrumental

SCHEDULE

＜公演情報＞『岩橋玄樹 ニューシングル「Dangerous Key」ホワイトデースペシャルイベント』2026年3月14日（土）東京・ベルサール虎ノ門 イベントホール開演時間：1部 12:00～ / 2部 14:30～期間内に、新星堂イベントオンラインストアで対象商品をご購入いただいた方の中から抽選でホワイトデースペシャルイベントにご招待！▽新星堂イベントオンラインストアhttps://eventlive.stores.jp/※対象商品の購入は、2月18日までとなります

岩橋玄樹 PROFILE

2021年4月1日よりソロアーティストとして日本とL.Aを拠点に活動。同年12月にシングル「My Lonely X’mas」をリリースし、2021年度のオリコン年間インディーズシングルランキング1位を獲得。自身のファンクラブツアーやアルバムリリースツアー、国内外の大型フェスへの参加などの音楽活動を続けながら、ジュエリーブランド「TwO hundRED（トゥーハンドレッド）」をデザイン＆プロデュース。幼少期から大の巨人ファンであることから、2017年より月刊ジャイアンツにてコラム連載を開始し、2021年にはエグゼクティブ・エディターに就任し、連載を続けている。さらに、2025年7月13日より放送『恋愛ルビの正しいふりかた』では7年ぶりのドラマ主演。同年9月19日全国公開の映画『男神』に出演するなど、俳優としても活動の幅を広げるなど、音楽に限らず多岐に渡った精力的な活動を続けている。

