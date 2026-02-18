周南市にゆかりのある方もない方も楽しめる交流イベントを開催します！イベント中にはふるさと納税返礼品の試食・販売、「周逸」および周逸グランプリ2025商品の紹介、ゲストスピーカーによる周南の「今」がわかるお話や、参加者同士で話がはずむ企画も準備しています。

日時

2026年2月22日(日) 13:00～17:00 ※入場無料、入退場自由

場所

移住・交流情報ガーデン（東京都中央区京橋１丁目1-6 越前屋ビル1F）

アクセス

JR／東京駅（八重洲中央口）より 徒歩4分、地下鉄／東京メトロ銀座線 京橋駅より 徒歩5分、東京メトロ銀座線・東京メトロ東西線・都営浅草線／日本橋駅より 徒歩9分

ゲスト

山下 圭三氏（周南経済新聞 編集長）、縄田 りかこ氏（おさんぽまーけっと代表、一般社団法人一十 代表理事）

この機会に周南市の今を感じてみませんか？皆様の来場をお待ちしております。

また、同日おいでませ山口館にて「周南地域のいちごフェア」、東京ミッドタウン八重洲1Fガレリアにて市内の企業、株式会社ACTA PLUS主催の廃棄物から生まれたアート「パブリック・アート展 神秘の森」が開催中🎉こちらにも是非、お立ち寄りください。▼おいでませ山口館はこちらhttps://yamaguchi-kan.jp/▼パブリック・アート展「神秘の森」https://acta-plus.com/pages/shinpinomori

問合せ

周南市移住交流推進課〒745-8655 山口県周南市岐山通1-1 周南市役所2FTEL：0834-22-8238MAIL：ijukoryu@city.shunan.lg.jp