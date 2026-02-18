株主優待制度の導入に伴うご案内書類発送完了および優待内容（暗号資産ビットコイン等）の詳細に関するお知らせ

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574、以下「当社」）は、2025年11月30日を基準日として新設いたしました株主優待制度につきまして、対象となる株主様へ2026年2月17日に関係書類の発送をいたしましたのでお知らせいたします。

本制度は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表すとともに、当社事業へのご理解を深めていただくことを目的としております。今回より、当社が運営するネイルサロン「FASTNAIL（ファストネイル）」でご利用いただけるご優待券に加え、暗号資産（ビットコイン）を贈呈いたします。

1.書類発送の概要

■発送日

2026年2月17日（火）発送

※お手元への到着まで数日～1週間程度かかる場合がございます。

■送付対象

2025年11月30日現在の株主名簿に記載された、当社株式10単元（1,000株）以上を保有されている株主様

2.暗号資産（ビットコイン）のお受け取りについて

■送付内容- ファストネイルご優待券（紙チケット）- 暗号資産（ビットコイン）贈呈のエントリーご案内- 宛名台紙（エントリーに必要なID等が記載されています）

対象の株主様に、保有株式数に応じた額相当のビットコイン（BTC）を進呈いたします。

お受け取りには、以下の手順に従い「Webエントリー」が必要です。

【重要】お受け取りまでの流れ

STEP 1：SBI VCトレードの口座開設

ビットコインの受け取りには、SBI VCトレード株式会社の口座が必要です。

未開設の方は、専用ページよりお早めに口座開設をお願いいたします。

URL：https://x.gd/ouysF

STEP 2：特設サイトでのエントリー

本日発送の案内状に記載されたQRコードまたはURLよりアクセスしてください。

※ログインには、同封の宛名台紙に記載されている情報が必要です。

■ エントリー期限

2026年3月16日（月）17:00 まで

※期限を過ぎますと優待をお受け取りいただけませんのでご注意ください。

3.今後のスケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/149_1_ed8597a4281ab551d07f145dde54242d.jpg?v=202602181251 ]

株主の皆様におかれましては、今後とも当社への変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

口座開設に関するお問い合わせ

SBI VCトレード株式会社

お問い合わせフォーム： https://www.sbivc.co.jp/faqs/form_top

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「新しい価値の創造と機会の拡大」を理念に、全国にFASTNAILブランドを展開するネイルサービスチェーンを運営。デジタル・マーケティングやAIシステム開発のノウハウを活かし、美容・ライフスタイル領域で事業を展開しています。今後はWEB3インフラ分野への本格的進出により、日本発の次世代プラットフォーマーとしての地位確立を目指します。

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」

コーポレートサイト：https://convano.com/