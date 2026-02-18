”催行決定”50系客車で行く！＜熊本から門司港への旅＞＜門司港から佐世保への旅＞発売中！

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社では、50系客車を使用して「福北ゆたか線を走行！50系客車で行く熊本から門司港への旅」「貨物線を走行！50系客車で行く門司港から佐世保への旅」を発売しています。

本ツアーでは、熊本から門司港までのツアーは吉塚から桂川を経由して折尾までの福北ゆたか線を、門司港から佐世保までのツアーでは、門司から黒崎までの区間は貨物線を走行します。なお、全行程をDE10形機関車とDD200形機関車によるプッシュプル方式で運行します。

この機会にぜひ、福北ゆたか線と貨物線を走行する50系客車の旅をお楽しみください。

ツアー概要

（１）ツアー名称：

１.福北ゆたか線を走行！50系客車で行く熊本から門司港への旅

２.貨物線を走行！50系客車で行く門司港から佐世保への旅

（２）出発日：

１.2026年3月7日（土）日帰り 片道

２.2026年3月8日（日）日帰り 片道

（３）最少催行人員：各日30名

（４）発着駅：１.熊本駅発/門司港駅着 ２.門司港駅発/佐世保駅着

（５）ご旅行代金（お一人様あたり）：※各日共通

大人・こども（小学生）同額：23,800円

◇幼児（小学生未満）で座席が必要な場合はこども旅行代金が必要です。

◇座席はお一人様あたり２席ご用意します。

（６）行程

3月7日(土)発：熊本駅発/門司港駅着3月8日(日)発：門司港駅発/佐世保駅着

（７）ツアーポイント

・熊本から門司港への旅は、吉塚から桂川経由で折尾までの福北ゆたか線を走行します。

・門司港から佐世保への旅は、門司から黒崎の間は貨物線を走行し、早岐～佐世保間は初入線です。

・DE10機関車とDD200機関車のプッシュプルで運行します。

・硬券タイプの記念乗車証付き。

予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）

JTB-BÓKUN予約サイト

１.3月7日（土）発：福北ゆたか線を走行！50系客車で行く熊本から門司港への旅

ご予約はこちら :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1148312

２.3月8日（日）発：貨物線を走行！50系客車で行く門司港から佐世保への旅

ご予約はこちら :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1148842

※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。

※当ご案内からの旅行のお申込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認ください。