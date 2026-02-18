平成キッズの心をくすぐる！NHK Eテレ「ぐ～チョコランタン」とのコラボレーション雑貨がサンキューマートに新登場！全品390円（税込429円）で3月中旬より発売

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、「ぐ～チョコランタン」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で3月中旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、2月19日（木）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/goo-chocolantan2026(https://thankyoumart.jp/blogs/news/goo-chocolantan2026)

「ぐ～チョコランタン」は、NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』内で、2000年から2009年にかけて放送されていた人形劇です。

サンキューマートでは、前回2024年10月に本作品とのコラボレーションを実施し、ファンの方々から多数の喜びの声が寄せられるなど、大変ご好評をいただきました。

今回登場するアイテムは、“お昼寝タイム”をコンセプトに、うたたねしている姿がキュートな「スプー」「アネム」「ズズ」「ジャコビ」たちをデザインに落とし込んだアイテムを展開します。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年2月19日（木）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/goo-chocolantan

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年3月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・パステルブルーがやさしく寄り添う！ 大人女子にも嬉しい、全28アイテムのラインナップ

今回登場するアイテムは、パステルブルーを基調に、見ているだけで気持ちがふっと和らぐ、やさしいデザインに仕上げました。

子供から大人まで幅広い層に手に取っていただけるよう、「洗濯ネット」や「前髪クリップ」など、毎日の暮らしにそっと寄り添うアイテムから、「リングノート」や「フレークステッカー」といった、使うたびに気分が上がる文具アイテムまで、全17アイテムをラインナップしています。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆ダイカットポーチ、ティッシュポーチ、アクリル前髪クリップ、コンパクトミラー／各390円（税込429円）

「ダイカットポーチ」はカラビナ付きで持ち歩きにも便利なアイテムです。

ポケットティッシュの収納はもちろん、ポーチとしても使える「ティッシュポーチ」は、バッグの中でもすっきりと収まります。

「アクリル前髪クリップ」や「コンパクトミラー」は、身だしなみに役立つアイテムです。

◆Tシャツ、エコバッグ、洗濯ネット2P／各390円（税込429円）

やわらかな着心地の「Tシャツ」は、ルームウェアやパジャマとして最適な一枚です。

「エコバッグ」や「洗濯ネット2P」など、毎日の家事や生活シーンで活躍するアイテムも登場します。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/