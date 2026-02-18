平成キッズの心をくすぐる！NHK Eテレ「ぐ～チョコランタン」とのコラボレーション雑貨がサンキューマートに新登場！全品390円（税込429円）で3月中旬より発売

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、「ぐ～チョコランタン」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で3月中旬より入荷次第販売開始いたします。


また公式オンラインショップでは、2月19日（木）12時より先行予約を受け付けいたします。




特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/goo-chocolantan2026(https://thankyoumart.jp/blogs/news/goo-chocolantan2026)



「ぐ～チョコランタン」は、NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』内で、2000年から2009年にかけて放送されていた人形劇です。



サンキューマートでは、前回2024年10月に本作品とのコラボレーションを実施し、ファンの方々から多数の喜びの声が寄せられるなど、大変ご好評をいただきました。


今回登場するアイテムは、“お昼寝タイム”をコンセプトに、うたたねしている姿がキュートな「スプー」「アネム」「ズズ」「ジャコビ」たちをデザインに落とし込んだアイテムを展開します。





【WEB先行予約受付】

■予約受付期間　：2026年2月19日（木）12:00～


■販売場所　　　：公式オンラインショップ


■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/goo-chocolantan


※商品ページは、予約開始時に公開となります


※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください


※各商品上限数に達し次第受付終了となります


【店頭販売】

■販売開始日：2026年3月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始


■販売場所　：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）


※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください


※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます



・パステルブルーがやさしく寄り添う！　大人女子にも嬉しい、全28アイテムのラインナップ


今回登場するアイテムは、パステルブルーを基調に、見ているだけで気持ちがふっと和らぐ、やさしいデザインに仕上げました。
子供から大人まで幅広い層に手に取っていただけるよう、「洗濯ネット」や「前髪クリップ」など、毎日の暮らしにそっと寄り添うアイテムから、「リングノート」や「フレークステッカー」といった、使うたびに気分が上がる文具アイテムまで、全17アイテムをラインナップしています。


■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）




■ピックアップ商品

◆ダイカットポーチ、ティッシュポーチ、アクリル前髪クリップ、コンパクトミラー／各390円（税込429円）



「ダイカットポーチ」はカラビナ付きで持ち歩きにも便利なアイテムです。


ポケットティッシュの収納はもちろん、ポーチとしても使える「ティッシュポーチ」は、バッグの中でもすっきりと収まります。
「アクリル前髪クリップ」や「コンパクトミラー」は、身だしなみに役立つアイテムです。






◆Tシャツ、エコバッグ、洗濯ネット2P／各390円（税込429円）



やわらかな着心地の「Tシャツ」は、ルームウェアやパジャマとして最適な一枚です。


「エコバッグ」や「洗濯ネット2P」など、毎日の家事や生活シーンで活躍するアイテムも登場します。







・「サンキューマート」とは




「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。


Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。


ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。



■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/


■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/


■X：https://x.com/thankyoumart


■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart


■LINE：https://page.line.me/366isabj



エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062　大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号
代表者：小山 毅志
設立：　1995年7月7日
URL：　http://www.elsonic.co.jp/