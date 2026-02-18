平成キッズの心をくすぐる！NHK Eテレ「ぐ～チョコランタン」とのコラボレーション雑貨がサンキューマートに新登場！全品390円（税込429円）で3月中旬より発売
「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、「ぐ～チョコランタン」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で3月中旬より入荷次第販売開始いたします。
また公式オンラインショップでは、2月19日（木）12時より先行予約を受け付けいたします。
特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/goo-chocolantan2026(https://thankyoumart.jp/blogs/news/goo-chocolantan2026)
「ぐ～チョコランタン」は、NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』内で、2000年から2009年にかけて放送されていた人形劇です。
サンキューマートでは、前回2024年10月に本作品とのコラボレーションを実施し、ファンの方々から多数の喜びの声が寄せられるなど、大変ご好評をいただきました。
今回登場するアイテムは、“お昼寝タイム”をコンセプトに、うたたねしている姿がキュートな「スプー」「アネム」「ズズ」「ジャコビ」たちをデザインに落とし込んだアイテムを展開します。
【WEB先行予約受付】
■予約受付期間 ：2026年2月19日（木）12:00～
■販売場所 ：公式オンラインショップ
■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/goo-chocolantan
※商品ページは、予約開始時に公開となります
※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください
※各商品上限数に達し次第受付終了となります
【店頭販売】
■販売開始日：2026年3月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始
■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）
※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます
・パステルブルーがやさしく寄り添う！ 大人女子にも嬉しい、全28アイテムのラインナップ
今回登場するアイテムは、パステルブルーを基調に、見ているだけで気持ちがふっと和らぐ、やさしいデザインに仕上げました。
子供から大人まで幅広い層に手に取っていただけるよう、「洗濯ネット」や「前髪クリップ」など、毎日の暮らしにそっと寄り添うアイテムから、「リングノート」や「フレークステッカー」といった、使うたびに気分が上がる文具アイテムまで、全17アイテムをラインナップしています。
■商品ラインナップ
全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）
■ピックアップ商品
◆ダイカットポーチ、ティッシュポーチ、アクリル前髪クリップ、コンパクトミラー／各390円（税込429円）
「ダイカットポーチ」はカラビナ付きで持ち歩きにも便利なアイテムです。
ポケットティッシュの収納はもちろん、ポーチとしても使える「ティッシュポーチ」は、バッグの中でもすっきりと収まります。
「アクリル前髪クリップ」や「コンパクトミラー」は、身だしなみに役立つアイテムです。
◆Tシャツ、エコバッグ、洗濯ネット2P／各390円（税込429円）
やわらかな着心地の「Tシャツ」は、ルームウェアやパジャマとして最適な一枚です。
「エコバッグ」や「洗濯ネット2P」など、毎日の家事や生活シーンで活躍するアイテムも登場します。
・「サンキューマート」とは
「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。
Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。
ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。
■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/
■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/
■X：https://x.com/thankyoumart
■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart
■LINE：https://page.line.me/366isabj
エルソニック株式会社
所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号
代表者：小山 毅志
設立： 1995年7月7日
URL： http://www.elsonic.co.jp/