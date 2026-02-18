交流イベント「聞く効く倶楽部」発足！

株式会社ティー・ケー・オー[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9HYD4MVHBsc ]

株式会社ティー・ケー・オー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：神吉 康太、以下「tko」）が提供する、定額制“クリエイティブマーケティング支援”サービス「聞く効く（きくきく）」は、2025年12月2日（火）に、企業の広報・マーケティング・クリエイティブ担当者が集う交流イベント「聞く効く倶楽部」を初開催しました。

「聞く効く倶楽部」は、第一線で活躍するブランド責任者やマーケッター、クリエーター同士が課題や成功事例を率直に共有し合える場として企画されました。定期的な開催を通じて、参加企業同士のネットワーク構築や、クリエイティブ・マーケティングの実践的ノウハウが循環するコミュニティづくりを目指してまいります。

またこの「聞く効く倶楽部」の開催には、「聞く効く」のクリエイティブパートナーでもある合同会社オルゴールも参加し、よりクリエイティブ現場に近い形でのコミュニティ運営を進めてまいります。

◆ 「聞く効く倶楽部」とは

日々の業務で多忙を極める広報・マーケティング・クリエイティブ担当者が、肩書きや立場を越えてフラットにつながり、自社だけでは得られない気づきやヒントを“生の声”から得られるパーティ形式のイベントです。

１.現場担当者が主役のカジュアルなパーティ形式

軽食やドリンクを楽しみながら、気軽に話せる雰囲気づくりを大切にしました。名刺交換だけで終わらない、“本音で話せる場”を目指しました。

２.「聞く」ことから始まるミニトーク＆パネルセッション

参加企業によるショートプレゼンや、tkoメンバーによるミニトークを実施しました。

成功事例だけではなく、失敗談や試行錯誤のプロセスも共有することで、明日から使えるリアルな学びを提供しました。

３.クリエイティブとマーケティングの“壁”を越えた交流

広報・マーケティング担当と、デザイナー／ディレクターなどクリエイティブ担当が同じテーブルを囲むことで、「こう頼まれたら助かる」「こう伝えればもっと良くなる」といった相互理解のきっかけをつくりました。

◆ 開催の背景

一人で抱え込みがちな“広報・マーケティング・クリエイティブ”の悩み

デジタルシフトの加速や媒体の多様化により、企業の広報・マーケティング・販促活動は年々複雑さを増しています。一方で、「専任担当が自分ひとりで、相談できる相手がいない」「社内にクリエイティブの専門家が少なく、どこまでお願いして良いかわからない」「外部パートナーはいるものの、日々の小さな悩みや本音を話せる場がない」といった声も多く聞かれました。

tkoは、定額制“クリエイティブマーケティング支援”サービス「聞く効く」の提供を通じて、事業会社の“社外の右腕”として伴走してきました。その中で見えてきたのは、「サービスの提供」と同じくらい、「担当者同士がつながり、学び合える場」の価値でした。

こうした背景から誕生したのが、「聞く効く倶楽部」です。

◆ 今後の展開：コミュニティとしての「聞く効く」へ

「聞く効く倶楽部」は、今回の初開催にとどまらず、今後も定期的な開催を予定しています。

テーマ別（例：企業フェーズ別、採用広報、BtoBマーケティングなど）の企画、共催イベントやコラボレーション企画、オンライン配信・アーカイブコンテンツ化、コミュニティメンバー向けの限定コンテンツ・勉強会などを通じて、広報・マーケティング・クリエイティブ担当者が継続的につながり、互いに成長し合えるエコシステムを育てていきたいと考えています。

tkoは、「聞く効く」を中心としたサービス提供に加えて、“人と人がつながり、アイデアと実践ノウハウが循環するコミュニティづくり”にも積極的に取り組んでまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社ティー・ケー・オー

所在地：〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町4番3号

代表者：代表取締役社長 神吉 康太

創業：1964年10月

設立：1978年4月

事業内容：広告・プロモーションを中心とした各種クリエイティブ制作、コミュニケーション戦略立案 ほか

コーポレートサイト：https://www.tkonet.jp/

社名：合同会社オルゴール

所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目2-40 日興パレス南麻布 301

代表者：CEO 広瀬 基樹

設立：2021年9月

事業内容：”みんなの毎日を楽しくする”プロデュース代理店。ジャンル問わず企画重視のアウトプットを行う。

コーポレートサイト：https://orgel.inc/

■ 本件およびイベントに関するお問い合わせ先

株式会社ティー・ケー・オー

「聞く効く」運営事務局

担当：筒井・山崎

E-mail：info@kikukiku.net