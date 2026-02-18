服飾雑貨メーカー川辺株式会社　手元に優雅な華やかさを。エレガントな「さくら柄」ハンカチ新登場！

川辺株式会社

春の訪れを感じさせるさくら柄。


毎日持ち歩くアイテムに、季節感をプラスしてみませんか？




〚ジルスチュアート〛

ドレスやリボンなどのアップリケ刺繍と、さくら柄を合わせた大人可愛いタオルハンカチ。


オフィスでもお出掛けでも、洗練された印象を演出します。



●タオルハンカチ


中央上:リボンアップリケタイプ


下:ドレスアップリケタイプ


価格:各\1,100(税込)


サイズ:約25×25cm



中央下:ドレスアップリケタイプ


上:さくらアップリケタイプ


価格:各\880(税込)


サイズ:約20×20cm











〚ローラ アシュレイ〛

さくらモチーフのワンポイント刺繍がアクセント。控えめでありながら存在感を放ちます。


ふわふわとした肌触りで、毎日使いたくなる心地よさも魅力です。



●タオルハンカチ


価格:各\660(税込)


サイズ:約25×25cm






〚クレイサス〛

持つだけで気分がぱっと華やぐ、明るくポップなデザイン。甘すぎない可愛らしさで、さりげなく季節感を取り入れられます。



●タオルハンカチ


価格:各\660(税込)


サイズ:約25×25cm








〚ハナエモリ〛

咲き誇るさくらモチーフに蝶のデザインをあしらいました。


日常の装いに華やかさを添える、優美で上品な一枚です。



●タオルハンカチ


価格:各\660(税込)


サイズ:約25×25cm







幅広い年代の方に喜ばれるさくら柄。


大切な方への春の贈りものとしてもおすすめです。





■発売：川辺株式会社
発売時期：2026年2月中旬販売予定
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場


※店舗により発売日が前後する可能性もございます。



