服飾雑貨メーカー川辺株式会社　手元に優雅な華やかさを。エレガントな「さくら柄」ハンカチ新登場！

川辺株式会社

春の訪れを感じさせるさくら柄。

毎日持ち歩くアイテムに、季節感をプラスしてみませんか？

〚ジルスチュアート〛

ドレスやリボンなどのアップリケ刺繍と、さくら柄を合わせた大人可愛いタオルハンカチ。

オフィスでもお出掛けでも、洗練された印象を演出します。

●タオルハンカチ

中央上:リボンアップリケタイプ

下:ドレスアップリケタイプ

価格:各\1,100(税込)

サイズ:約25×25cm

中央下:ドレスアップリケタイプ

上:さくらアップリケタイプ

価格:各\880(税込)

サイズ:約20×20cm

〚ローラ アシュレイ〛

さくらモチーフのワンポイント刺繍がアクセント。控えめでありながら存在感を放ちます。

ふわふわとした肌触りで、毎日使いたくなる心地よさも魅力です。

●タオルハンカチ

価格:各\660(税込)

サイズ:約25×25cm

〚クレイサス〛

持つだけで気分がぱっと華やぐ、明るくポップなデザイン。甘すぎない可愛らしさで、さりげなく季節感を取り入れられます。

●タオルハンカチ

価格:各\660(税込)

サイズ:約25×25cm

〚ハナエモリ〛

咲き誇るさくらモチーフに蝶のデザインをあしらいました。

日常の装いに華やかさを添える、優美で上品な一枚です。

●タオルハンカチ

価格:各\660(税込)

サイズ:約25×25cm

幅広い年代の方に喜ばれるさくら柄。

大切な方への春の贈りものとしてもおすすめです。

■発売：川辺株式会社

発売時期：2026年2月中旬販売予定

販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場

※店舗により発売日が前後する可能性もございます。

●問い合わせ先

・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/

・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)

※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)



●企画・デザイン・製造 各種OEMに関するご相談

https://www.kawabe.co.jp/contact/oem.html



●Official Web Site

https://www.kawabe.co.jp/

●Official Online Shop

https://shop.kawabe.co.jp/



●Instagram：intermode_kawabe_onlineshop

https://www.instagram.com/intermode_kawabe_onlineshop/



●X：@intermodekawabe

https://twitter.com/intermodekawabe