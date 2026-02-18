服飾雑貨メーカー川辺株式会社 手元に優雅な華やかさを。エレガントな「さくら柄」ハンカチ新登場！
春の訪れを感じさせるさくら柄。
毎日持ち歩くアイテムに、季節感をプラスしてみませんか？
〚ジルスチュアート〛
ドレスやリボンなどのアップリケ刺繍と、さくら柄を合わせた大人可愛いタオルハンカチ。
オフィスでもお出掛けでも、洗練された印象を演出します。
●タオルハンカチ
中央上:リボンアップリケタイプ
下:ドレスアップリケタイプ
価格:各\1,100(税込)
サイズ:約25×25cm
中央下:ドレスアップリケタイプ
上:さくらアップリケタイプ
価格:各\880(税込)
サイズ:約20×20cm
〚ローラ アシュレイ〛
さくらモチーフのワンポイント刺繍がアクセント。控えめでありながら存在感を放ちます。
ふわふわとした肌触りで、毎日使いたくなる心地よさも魅力です。
●タオルハンカチ
価格:各\660(税込)
サイズ:約25×25cm
〚クレイサス〛
持つだけで気分がぱっと華やぐ、明るくポップなデザイン。甘すぎない可愛らしさで、さりげなく季節感を取り入れられます。
●タオルハンカチ
価格:各\660(税込)
サイズ:約25×25cm
〚ハナエモリ〛
咲き誇るさくらモチーフに蝶のデザインをあしらいました。
日常の装いに華やかさを添える、優美で上品な一枚です。
●タオルハンカチ
価格:各\660(税込)
サイズ:約25×25cm
幅広い年代の方に喜ばれるさくら柄。
大切な方への春の贈りものとしてもおすすめです。
■発売：川辺株式会社
発売時期：2026年2月中旬販売予定
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場
※店舗により発売日が前後する可能性もございます。
●問い合わせ先
・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/
・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)
※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
●企画・デザイン・製造 各種OEMに関するご相談
https://www.kawabe.co.jp/contact/oem.html
●Official Web Site
https://www.kawabe.co.jp/
●Official Online Shop
https://shop.kawabe.co.jp/
●Instagram：intermode_kawabe_onlineshop
https://www.instagram.com/intermode_kawabe_onlineshop/
●X：@intermodekawabe
https://twitter.com/intermodekawabe