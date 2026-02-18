【’47（フォーティーセブン）】定番シルエット「CLEAN UP」より手書き文字でアメリカの都市名をあしらった新作キャップが登場

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP（クリーンナップ）」より、フロントに手書き文字でアメリカの都市名を配した新作キャップを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野・沖縄(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて発売いたしました。

本コレクションは、「CLEAN UP」をベースに、ボストン、ポートランド、ロサンゼルス、シカゴ、シアトル、ニューヨークの6都市をモチーフとした全6モデルを展開。フロントには、それぞれの都市名を手書き文字で刺繍しています。

「CLEAN UP」は、柔らかいクラウンとカーブしたバイザーが特徴の、’47を代表する定番シルエット。アジャスタブル仕様により、快適な被り心地と自然なフィット感を備え、日常使いに適したモデルです。

カラーには、ダークマルーン、サンダルウッド、ブラウンなど、さまざまな装いに合わせやすい落ち着いた色合いを採用。幅広いコーディネートに馴染み、日常の装いに取り入れやすいアイテムです。

【'47 HANDWRITTEN COLLECTION】

ラインアップ ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,400 円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/handwritten

