韓国への4店舗目出店に関するお知らせ【NITORI ヒョンデ百貨店ミア店】

写真拡大

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役社長 白井俊之）は、2026年2月26日（木）に韓国4店舗目として「NITORI ヒョンデ百貨店ミア店」をオープンさせていただく運びとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。ニトリグループの店舗としては1064店舗目の出店となります。


ヒョンデ百貨店ミア店は、地域密着型の百貨店で、日常使いしやすい品ぞろえを特徴としています。


近隣に住むファミリーや地元のお客様が中心の、利便性と実用性を兼ね備えた商業施設です。


「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という弊社のロマンを実現するため、今後も積極的に海外における出店を進めてまいります。　




【店舗概要】


・店名　　：NITORI ヒョンデ百貨店ミア店


・所在地　：ソウル特別市城北区 東小門路 315 現代百貨店 彌阿店8F


・店舗面積：約190坪


・開店日　：2026年2月26日(木)オープン


・営業時間：月曜日-木曜日　10:30-20:00


　　　　　　金曜日-日曜日　10:30-20:30