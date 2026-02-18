韓国への4店舗目出店に関するお知らせ【NITORI ヒョンデ百貨店ミア店】

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役社長 白井俊之）は、2026年2月26日（木）に韓国4店舗目として「NITORI ヒョンデ百貨店ミア店」をオープンさせていただく運びとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。ニトリグループの店舗としては1064店舗目の出店となります。

ヒョンデ百貨店ミア店は、地域密着型の百貨店で、日常使いしやすい品ぞろえを特徴としています。

近隣に住むファミリーや地元のお客様が中心の、利便性と実用性を兼ね備えた商業施設です。

「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という弊社のロマンを実現するため、今後も積極的に海外における出店を進めてまいります。

【店舗概要】

・店名 ：NITORI ヒョンデ百貨店ミア店

・所在地 ：ソウル特別市城北区 東小門路 315 現代百貨店 彌阿店8F

・店舗面積：約190坪

・開店日 ：2026年2月26日(木)オープン

・営業時間：月曜日-木曜日 10:30-20:00

金曜日-日曜日 10:30-20:30