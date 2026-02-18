株式会社grubio、株式会社スムージースタジオとの戦略的事業提携により「ライフサイエンス×生成AI専門映像制作」サービスを開始

株式会社grubio

株式会社grubio（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤 龍飛）は、株式会社スムージースタジオ（本社：東京都品川区、代表取締役：高橋 大河）との戦略的事業提携を締結いたしました。

株式会社grubioは、生成AI活用型動画制作のノウハウを有する株式会社スムージースタジオと提携し、ライフサイエンス分野に特化した「ライフサイエンス × 生成AI専門映像制作」サービスを開始します。これにより、当社が推進してきたライフサイエンス領域の専門性やノウハウにスムージースタジオの生成AIのノウハウを掛け合わせ、研究成果・製品価値をわかりやすく映像化し、国内外へ発信する体制を強化いたします。

提携の背景

近年、ディープテック企業の中でも、専門外のステークホルダーや海外投資家に向けた情報発信や、会社が目指す未来を伝えることなどのブランディングの重要性が増しています。一方で、高度な専門内容を正確かつ魅力的に伝える映像制作には、科学的レビューと高い表現力の両立が不可欠でした。

当社はライフサイエンス領域において研究者・大学・企業を繋ぎ、共創プロジェクトの企画設計・推進する事業を展開してきましたが、映像制作の知見を補完するパートナーを求め、このたび生成AIのノウハウを有するスムージースタジオ社との提携を決定しました。

サービス概要

・バイオ領域監修

grubioが脚本段階で科学的正確性をレビューし、専門用語や規制にも配慮。

・生成AI映像制作

スムージースタジオのAI映像チームが最新AIモデルでイメージカット/CG素材を生成し、高度な映像編集で一本化。

・短納期・高品質

従来数カ月を要した撮影・編集工程をAI生成に置き換え、最短３週間で納品。

制作事例（一部）

インテグリカルチャー株式会社様 ブランディング動画 Part.1（65秒）[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0OfXdgxFY9g ]インテグリカルチャー株式会社様 ブランディング動画 Part.2（65秒）[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0L403lv78xE ]株式会社grubio様 企業紹介動画（30秒）[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=86MDFty9bb8 ]

※詳細事例・費用感はお問い合わせください。

制作体制- grubioが科学的レビューを担当し、専門性を担保- 生成AI映像チームが少人数精鋭で高速PDCAを回し、最短３週間で高品質動画を納品- 可変チーム編成により、プロジェクト規模・分野を問わず柔軟に対応可能

株式会社スムージースタジオ代表取締役 高橋 大河

「生成AI映像の表現力は年々向上していますが、ライフサイエンス領域では科学的正確性が欠かせません。grubio社との協業により、専門性とクリエイティブを両立した映像を世界中の研究者へ届け、マーケティングやブランディングのお手伝いができることを期待しています。」

株式会社grubio代表取締役CEO 佐藤 龍飛

「弊社は、研究者が多様な舞台で活躍できる社会の実現を目指しております。本提携を通じて、研究者の知見がクリエイティブの領域でも活用できる社会をつくるとともに、最先端研究の価値を映像で可視化することで、研究・技術の優位性だけでなく、その魅力を社会に伝えるという点で、研究の社会実装に貢献ができればと思います。」

会社情報

株式会社grubio- 住所：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609- 代表者：代表取締役CEO 佐藤 龍飛- 設立：2024年8月- 公式サイト：https://grubio.jp- 問い合わせ先：sato.r@grubio.jp

株式会社スムージースタジオ- 住所：東京都品川区上大崎2-13-35 ニューフジビル803- 代表者：高橋 大河- 設立：2023年7月26日- 事業内容：生成AI専門映像制作、『AIビジュアル部署』サービス、生成AIプラットフォーム「Universal AI」、生成AIコンサルティング- 公式サイト：https://smoothiestudio.co.jp- 生成AI専門映像制作：https://smoothiestudio.co.jp/ai-video- 問い合わせ先：support@smoothiestudio.co.jp

株式会社grubioは「Crossing boundaries, Creating future」をミッションに、研究者と社会をつなぐことで、科学技術の発展に取り組む企業・組織の飛躍を支援します。本提携を通じ、ライフサイエンス分野の革新的研究を生成AI映像で可視化し、その社会実装と産業発展に貢献してまいります。