群馬県前橋市に冷蔵ロッカー型”いちご自動販売機”が登場！～オープンとともに、いちごを24時間購入可能な無人販売環境を整備～

株式会社パルサーが運営する「自動販売機JP」は、群馬県前橋市で2026年1月にオープンした「伊舟城いちご園」様へ、冷蔵ロッカー型自動販売機「F-40LVM」を設置したことをお知らせいたします。

■ 背景とビジネス課題：1人運営における「作業時間確保」と「販売機会」の両立

2026年1月にオープンした伊舟城いちご園様が手掛けるのは、苗の上でじっくりと熟成させた「いちご」です。早どりはせず完熟に近づくまで待つことで生まれるいちご本来の甘みや香り、果肉のやわらかさとコクのある甘みが特徴で、手間と時間を惜しまないからこそ提供できる品質を追求されています。

同園では代表の伊舟城氏が基本的にお一人で栽培から運営までされていることから、オープンにあたって以下の「生産性と収益性の両立」が大きなテーマとなっていました。

・本業へ人手と時間の集中：高い品質を支える「収穫・パック詰め・栽培管理」により多くの時間を充てるため、販売業務とのバランスをどのように最適化するか。

・販売機会の最適化と機会損失の防止：営業時間外のニーズにも応えながら、日々の作業リズムを崩すことなく、安定した販売体制をどう構築するか。

■ 導入のポイント：鮮度を保ち、戦略的運営をサポートする無人直売モデル

今回導入された冷蔵ロッカー型自動販売機「F-40LVM」は、デリケートないちごの品質維持と、スマートな無人販売を支える仕組みを整えます。

・冷蔵機能による品質維持：外気温の影響を受けにくい温度管理により、いちごの鮮度を長く保つことが期待されます。

・顧客利便性と決済の多様化：新紙幣への対応に加え、キャッシュレス決済端末を搭載。小銭を持ち合わせていないお客様や、非対面購入を好む層のニーズに対応し、お客様が購入しやすい環境を整えます。

・役割分担と動線設計：人通りの多い立地を活かし、目の前を通る通行人にいちごの販売を知っていただくきっかけとなる「認知の窓口」として自販機を活用。自販機では主に家庭用パックを、併設の直売所ではギフト用を販売することで、お客様のニーズに合わせた販路の使い分けと、直売所へのスムーズな動線構築を目指します。

■今後の展望：持続可能な農業経営を支える新たな直売の形

同園は2026年元日のオープン直後から、1月2日・3日には直売所分のいちごが完売するなど地域のお客様から高い関心が寄せられています。今回の自販機導入により、好評を博しているいちごを営業時間外でも気軽に購入できる体制を整えました。

株式会社パルサーは、本取り組みを通じて、人手不足が課題となっている新規就農者の方々へ、自販機という「24時間お客様とつながる新たな販売の場」を提供いたします。

今後は、この「無人販売」という新たな農業経営のモデルを、省人化と収益性の向上を両立する好例として、広く展開してまいります。

【F-40LVMについて】冷蔵タイプのロッカー型なら様々な商品に対応

【取扱品目】 40品目

【サイズ】 W1744mm×H1834mm×D620mm

【使用硬貨】 500円、100円、50円、10円

【使用紙幣】 1,000円（最大4枚）

自動販売機の詳細はこちら :https://jidohanbaiki.jp/vm-type/f-40lvm/【事業者概要】

農園名： 伊舟城いちご園

設置場所： 〒379-2162 群馬県前橋市小島田町64-6

MAP：https://maps.app.goo.gl/HCW7QFMobgVLVs3j9

販売サイト：https://ibaraki15.base.shop/

Instagram：https://www.instagram.com/ibaraki_strawberryfarm/

【自動販売機JPとは】

自動販売機JPは、自動販売機にてさまざまな商品を販売したいというお客様のニーズを叶えるために誕生したサービスです。30種類以上の多種多様な業種・業態向けの自動販売機を取り扱っており、導入実績は2,000台を超えました。冷凍・冷蔵・保冷機能を搭載した機種や屋外・屋内設置対応、キャッシュレス決済対応などあらゆるニーズに対応した自動販売機をご提供できます。

サービスサイト：https://jidohanbaiki.jp/

