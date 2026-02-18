【祝・30店舗達成！】埼玉発「ジャンクガレッジ」が2月21日(土)に川島町店をグランドオープン！ ～記念すべき30店舗目は、駐車場完備のロードサイド店舗～

株式会社松富士食品

■ 2008年の東大宮店開店から18年、ついに30店舗目の大台へ

株式会社松富士食品（本社：東京都千代田区）が展開する、ラーメン・まぜそばの「ジャンクガレッジ」は、2026年2月21日（土）、埼玉県比企郡川島町に「ジャンクガレッジ 川島町店」をオープンいたします。

本店舗は、ジャンクガレッジにとって記念すべき30店舗目の節目となる出店です。これまで埼玉県内を中心に「中毒性のある一杯」を追求し続け、多くのファンの皆様に支えられてこの日を迎えることができました。

■ お車でのアクセス抜群。地域に根ざしたロードサイド型店舗

今回オープンする「川島町店」は、国道254号からもアクセスしやすい好立地。広々とした駐車場を完備したロードサイド店舗として誕生します。

これまでジャンクガレッジが培ってきた「活気ある空間」を継承しつつ、お一人様からご家族連れ、お仕事中のドライバー様まで、どなたでもゆったりとお食事を楽しんでいただける店舗づくりを目指しました。地域の皆様に長く愛される「パワーチャージの拠点」として展開してまいります。

■ ジャンクガレッジのこだわり：無料トッピングで「自分だけの一杯」を

ジャンクガレッジといえば、おなじみの「無料トッピング」。 圧倒的なボリューム感と、唯一無二のパンチ力を誇るメニューを提供いたします。

ラーメン： 濃厚な豚骨醤油スープに、食べ応え抜群の極太麺。「ヤサイ・アブラ・ニンニク（またはショウガ）」の増量が無料です。

まぜそば： ジャンクガレッジの代名詞。ニンニク、アブラ、エビマヨ、辛味、ベビースター、チーズといった多彩なトッピングを自分好みにカスタマイズ可能です。

■ 新店舗概要

画像：まぜそば（玉子あり）全増し＋1豚増し。無料トッピングは6種類まで無料！画像：ラーメン（全増しトリプル）。無料トッピングで驚きの量に！

店舗名： ジャンクガレッジ 川島町店

オープン日： 2026年2月21日（土）

営業時間：11時～22時（LO21:45)

所在地： 〒350-0138 埼玉県比企郡川島町吉原165

設備： 駐車場完備

ジャンクガレッジ ブランドサイト(https://junk-garage.net/)

■株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役社長】 瓦葺一利

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】

https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】

https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

https://mtfj.co.jp/inquiry/