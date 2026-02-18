アディクシィ株式会社、監査役就任および執行役員就任のお知らせ

アディクシィ株式会社

アディクシィ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：金沢 大輝、以下「ADiXi」）は、

2025年12月26日付で、新たに監査役に高橋 慎一郎、執行役員 経営企画室長に大島 尚が就任したことをお知らせいたします。

◼️ 就任の背景

当社は「テクノロジー×ヒトの共創で、可能性を解き放つ」を掲げ、テクノロジーコンサルティング＆ソリューション事業を展開しております。この度の新体制移行により、経営の透明性と監督機能を高めるとともに、意思決定の迅速化を図ることで、持続的な企業価値の向上と事業成長を加速させてまいります。

◼️ 新役員人事の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147055/table/15_1_097c199ddee5e92563ba15df24995c74.jpg?v=202602181251 ]

◼️ 略歴及びコメント

【監査役：高橋 慎一郎】

＜略歴＞

中央大学法学部卒業後、1982年日興證券（現 SMBC日興証券）入社。公開引受部門や企画部門に所属し、株式公開準備の支援・指導、及び商品及営業政策の企画・立案に参画。

同グループの日興信託銀行総合企画部長在職中には、米シティグループとのジョイントベンチャーである日興シティ信託銀行設立に際して、日興證券側の中心メンバーとして推進し、2001年同社設立後は、同社のコーポレート・ガバナンス、リスク管理、コンプライアンス各部門の部長を歴任するとともに、それらを統括する管理部門統括執行役員として内部管理体制整備に尽力する一方、金融庁、財務省、日銀等の当局窓口として、約10年にわたり当該当局との関係の維持・強化を図り、数度の検査・考査等にも直接対応。2009年シティバンク銀行（現 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）入社後は、法人部門のオペレーショナルリスク管理部部長等を歴任。

2018年シティバンク銀行退社後は、株式公開準備及び内部管理体制整備に係る豊富な知見から、株式公開準備中及び株式公開後の会社の常勤監査役を複数社歴任。

2025年12月、当社経営陣の経営理念に共鳴し、当社監査役に就任。

<コメント>

コーポレート・ガバナンス、リスク管理、コンプライアンスといった内部管理体制整備及び株式公開準備に係る豊富な実務経験に基づいた常勤監査役としての知見を活かし、当社の株式公開準備及び上場後における堅固な内部管理体制構築のサポートに尽力していきたいと考えております。

【執行役員 経営企画室長：大島 尚】

<略歴>

早稲田大学商学部卒業。

東日本電信電話株式会社（現 NTT東日本株式会社）を経て、2013年 アクセンチュア株式会社に入社。同社では、数百億円規模のITアウトソーシングプロジェクトや、システム開発プロジェクトにおけるファイナンスマネジメント業務に従事し、その後数十億～数百億円規模の大型ソリューション設計プロジェクトに複数参画し、マネージャーとしてプロジェクトを推進。

その後、戦略コンサルティング会社と事業会社の双方で全社的な経営管理基盤の構築やDXを主導。

AI領域においてはシニアマネージャーとして、東証プライム上場企業を対象としたAI事業の立ち上げを支援。

2025年9月、アディクシィ株式会社に経営企画室長として参画し、2025年12月より現職。

戦略立案から実行支援、計数管理までを一気通貫で担う。

<コメント>

AIの進化を筆頭に技術革新のスピードが速い現代において、持続的な成長を実現するためには、組織の『柔軟性』と『個の力』の最大化が不可欠です。

執行役員 経営企画室長の立場から、迅速な意思決定を支える基盤を整え、当社の持つ可能性を確かな事業成長へと転換してまいります。プロフェッショナルな個が集う強い組織を作り上げ、これまでにないスピード感で事業を推進いたします。当社のこれからの歩みにご期待いただけますと幸いです。

＜アディクシィ株式会社について＞

社名 ：アディクシィ株式会社（英文：ADiXi, Inc.）

所在地 ：〒163-0928 東京都新宿区西新宿2丁目3-1 新宿モノリス28階

代表者 ：代表取締役社長CEO 金沢 大輝

設立 ：2022年10月

資本金 ：1億円

従業員数 ：383名（2026年2月時点）

事業内容 ：テクノロジーコンサルティング&ソリューション事業、セールスイネーブルメント事業

Web ：https://adixi.co.jp/(https://adixi.co.jp/)