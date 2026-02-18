『真空断熱カップ（JTE-300/400）』2月21日新発売

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、2026年2月21日（土）に『真空断熱カップ（JTE-300/400）』と『マグカップ用フタ AHA-001LD(S)』を新発売します。

１.つるっと汚れ落ち、からっと乾く！ セラミック加工 「セラクリーンコート」を採用！丸みを帯びたフォルムと、ポップなカラー4色を展開『真空断熱カップ（JTE-300/400）』

本製品は、内面に独自のセラミック加工「セラクリーンコート」を採用したカップです。「セラクリーンコート」は、汚れが落ちやすく乾きやすいため、お手入れ簡単。さらに、ステンレス製魔法びん構造により、温かい飲みものでも外側が熱くならず、冷たい飲みものでも結露しにくく、快適にお使いいただけます。

カラーは、やわらかな印象のミントグリーン、清潔感のあるナチュラルホワイト、気分を明るくするアプリコットオレンジ、日常使いしやすいダークグレーの全4色。シンプルなフォルムにポップなカラーを組み合わせ、色でも楽しさをプラスしました。

◆開発背景

2025年2月発売の『真空断熱タンブラー（JTCシリーズ）』は、機能性だけでなくデザイン面でもご好評をいただいております。一方で、製品アンケートや当社が実施したアンケート調査からは、デザインに対するさらなるご要望が多数寄せられております。また、20、30代のお客様では特にデザインを重視していることが判明しました。このニーズに応えるべく、このたび、デザイン性を追求したカップの開発に着手。滑らかな曲線の切り返しとその立体感、そして飲み口に向かって細くなるスマートなフォルムにこだわりました。

＜製品特長＞＜製品ラインアップ＞『真空断熱カップ（JTE‐300/400）』300ml

JTE-300

左から MG：ミントグリーン、NW：ナチュラルホワイト、A-OR：アプリコットオレンジ、DGY：ダークグレー

400ml

JTE-400

左から MG：ミントグリーン、NW：ナチュラルホワイト、A-OR：アプリコットオレンジ、DGY：ダークグレー

２.洗う部品は1つだけ！パッキン一体でお手入れしやすい専用フタ『マグカップ用フタAHA-001LD(S)』

『真空断熱カップ（JTE‐300/400）』 仕様一覧

本製品は、本体とパッキンが一体構造のためパッキンを付けはずす必要がなく、お手入れがしやすい透明なマグカップ用のフタです。透明フタを採用することにより、カップの色を選ばずに合わせられるほか、飲みものの残量が一目でわかるようになりました。マグカップと併用することで保温性が高まり、温かさをより長持ちさせます。

◆開発背景

2025年8月発売の『マグカップ用フタ AHA-001LD（M/L）』は、M・Lサイズのみの展開でした。このたび、『真空断熱カップ（JTE-300/400）』の発売に伴い、同製品に適合するSサイズの開発に着手しました。JTEシリーズはもちろん、他製品のマグカップにもお使いいただけます。

※詳細は適合品番をご覧ください。

＜製品特長＞＜製品ラインアップ＞『マグカップ用フタAHA-001LD(S)』

AHA-001LD(S)

CLR：クリアー

仕様一覧

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさま

ざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。